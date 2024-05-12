https://sputnik-georgia.ru/20240512/globalnaya-partiya-voyny-i-ee-glavnaya-zhertva---mnenie-premera-gruzii-287873029.html
"Глобальная партия войны" и ее главная жертва – мнение премьера Грузии
"Глобальная партия войны" и ее главная жертва – мнение премьера Грузии
Sputnik Грузия
В доказательство разрушительного влияния на ЕС премьер Грузии привел потерю темпа экономического роста 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T21:25+0400
2024-05-12T21:25+0400
2024-05-12T21:43+0400
грузия
новости
политика
ираклий кобахидзе
бидзина иванишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
нато
сша
евросоюз
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283943050_0:55:3212:1862_1920x0_80_0_0_5a5a8665278edcc5e2f8c2c3b96a47f3.jpg
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Европейский Союз является одной из главных жертв "глобальной партии войны", за которой стоит конкретная страна, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающие влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. В доказательство разрушительного влияния на ЕС премьер Грузии привел потерю темпа экономического роста. Что касается большей конкретики сил, стоящих за "глобальной партией войны", то, по словам главы правительства, публичное упоминание этих сил может принести вред национальной безопасности Грузии. При этом премьер отметил, речь идет о конкретной силе. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
сша
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/0b/02/283943050_282:0:3013:2048_1920x0_80_0_0_b6dd382052eb649695ad78324145f074.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, нато, сша, евросоюз
грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, нато, сша, евросоюз
"Глобальная партия войны" и ее главная жертва – мнение премьера Грузии
21:25 12.05.2024 (обновлено: 21:43 12.05.2024)
В доказательство разрушительного влияния на ЕС премьер Грузии привел потерю темпа экономического роста
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Европейский Союз является одной из главных жертв "глобальной партии войны", за которой стоит конкретная страна, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге.
О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающие влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили.
"Я прямо скажу, что здесь речь не идет о стране, я уже несколько раз говорил и повторю, что здесь не имеется в виду Европейский Союз или США. Наоборот, ЕС является одной из главных жертв этих сил", – заявил премьер.
В доказательство разрушительного влияния на ЕС премьер Грузии привел потерю темпа экономического роста.
Что касается большей конкретики сил, стоящих за "глобальной партией войны", то, по словам главы правительства, публичное упоминание этих сил может принести вред национальной безопасности Грузии.
"Кто эти силы? Многие знают это. Мы не может говорить об этом. Это настолько деликатный вопрос, что он может создать проблемы национальной безопасности Грузии, публичные разговоры об этом. Мы не может подвергать такому риску нашу национальную безопасность", – подчеркнул премьер.
При этом премьер отметил, речь идет о конкретной силе.
По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".