https://sputnik-georgia.ru/20240512/globalnaya-partiya-voyny-i-ee-glavnaya-zhertva---mnenie-premera-gruzii-287873029.html

"Глобальная партия войны" и ее главная жертва – мнение премьера Грузии

"Глобальная партия войны" и ее главная жертва – мнение премьера Грузии

Sputnik Грузия

В доказательство разрушительного влияния на ЕС премьер Грузии привел потерю темпа экономического роста 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T21:25+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Европейский Союз является одной из главных жертв "глобальной партии войны", за которой стоит конкретная страна, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге. О том, что "глобальная партия войны" оказывает решающие влияние на страны НАТО и Евросоюз, а Грузия и Украина для нее – пушечное мясо, ранее заявил почетный председатель и основатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили. В доказательство разрушительного влияния на ЕС премьер Грузии привел потерю темпа экономического роста. Что касается большей конкретики сил, стоящих за "глобальной партией войны", то, по словам главы правительства, публичное упоминание этих сил может принести вред национальной безопасности Грузии. При этом премьер отметил, речь идет о конкретной силе. По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, ираклий кобахидзе, бидзина иванишвили, грузинская мечта - демократическая грузия, нато, сша, евросоюз