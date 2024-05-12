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Илия Второй призвал верующих усилить молитвы за Грузию
Илия Второй призвал верующих усилить молитвы за Грузию
Sputnik Грузия
Сегодня особенный день, и поэтому я хотел бы попросить вас с сегодняшнего дня усилить наши молитвы за Грузию, сказал Патриарх 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T23:29+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй призвал верующих усилить молитву за Грузию, так как страна переживает один из самых сложных этапов своего развития, говорится в заявлении распространенном Патриархией. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Ранее патриархия Грузии призвала власти и митингующих к диалогу для выхода из кризиса. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Законопроект пока принят во втором чтении. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении намечено на вторник, 14 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii
грузия, новости, общество, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii
Илия Второй призвал верующих усилить молитвы за Грузию
23:29 12.05.2024 (обновлено: 23:32 12.05.2024)
Сегодня особенный день, и поэтому я хотел бы попросить вас с сегодняшнего дня усилить наши молитвы за Грузию, сказал Патриарх
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй призвал верующих усилить молитву за Грузию, так как страна переживает один из самых сложных этапов своего развития, говорится в заявлении распространенном Патриархией.
Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Ранее патриархия Грузии призвала власти и митингующих к диалогу для выхода из кризиса.
"Сегодня особенный день, и поэтому я хотел бы попросить вас с сегодняшнего дня усилить наши молитвы за Грузию. В настоящее время наша страна переживает один из самых сложных этапов своего развития. Мы все хотим мира, но нам часто трудно его достичь, потому что мы ведем себя неправильно, не обращаемся к Тому, Кто является источником мира – Святой Троице", – сказал Патриарх.
Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Законопроект пока принят во втором чтении.
Рассмотрение законопроекта в третьем чтении намечено на вторник, 14 мая.