https://sputnik-georgia.ru/20240512/iliya-vtoroy-prizval-veruyuschikh-usilit-molitvy-za-gruziyu-287874251.html

Илия Второй призвал верующих усилить молитвы за Грузию

Илия Второй призвал верующих усилить молитвы за Грузию

Sputnik Грузия

Сегодня особенный день, и поэтому я хотел бы попросить вас с сегодняшнего дня усилить наши молитвы за Грузию, сказал Патриарх 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T23:29+0400

2024-05-12T23:29+0400

2024-05-12T23:32+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Католикос-Патриарх Всея Грузии Илия Второй призвал верующих усилить молитву за Грузию, так как страна переживает один из самых сложных этапов своего развития, говорится в заявлении распространенном Патриархией. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Ранее патриархия Грузии призвала власти и митингующих к диалогу для выхода из кризиса. Власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ, а противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Законопроект пока принят во втором чтении. Рассмотрение законопроекта в третьем чтении намечено на вторник, 14 мая.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, патриархия грузии, католикос-патриарх всея грузии илия ii