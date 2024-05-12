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Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Какой будет погода в Грузии в ближайшие дни

Sputnik Грузия

Ожидаемые обильные осадки могут вызвать на реках Грузии значительное повышение уровня воды 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T11:31+0400

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прогноз погоды в грузии

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Синоптики обещают дожди, грозы и град 12-14 мая на всей территории Грузии, сообщило Национальное агентство окружающей среды. В эти дни ожидается также усиление порывов ветра и шторм на море. Ожидаемые обильные осадки могут вызвать на реках Грузии значительное повышение уровня воды, а также возникновение и активизацию оползневых процессов в холмистой и горной местности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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погода, грузия, новости, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии