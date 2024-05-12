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Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько фактов выявили в апреле
Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько фактов выявили в апреле
Sputnik Грузия
В апреле было изъято более 34 295 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T14:38+0400
2024-05-12T14:38+0400
2024-05-12T15:50+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии в апреле 2024 года выявили 125 фактов незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства. Больше всего нарушений выявили в регионе Самцхе-Джавахети – 38. Далее следуют: В целом в апреле было изъято более 34 295 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства. За период с января 2024 года по настоящее время Национальным агентством лесного хозяйства выявлено 334 факта незаконной вырубки и перевозки лесоматериалов. На "деловых дворах", которые были устроены для заготовки, сортировки и распределения, в том числе изъятых лесоматериалов, хранится 266 644 кубических метра древесины разного типа. Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, происшествия, национальное лесное агентство грузии, вырубка лесов
грузия, новости, общество, происшествия, национальное лесное агентство грузии, вырубка лесов
Незаконная вырубка леса в Грузии: сколько фактов выявили в апреле
14:38 12.05.2024 (обновлено: 15:50 12.05.2024)
В апреле было изъято более 34 295 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Сотрудники региональных служб Национального агентства лесного хозяйства Грузии в апреле 2024 года выявили 125 фактов незаконной вырубки леса и транспортировки лесоматериалов, сообщает пресс-служба ведомства.
Больше всего нарушений выявили в регионе Самцхе-Джавахети – 38. Далее следуют:
Самегрело - Земо Сванети – 7,
Рача-Лечхуми - Квемо Сванети – 1.
В целом в апреле было изъято более 34 295 кубических метров незаконно добытых лесоматериалов. Материалы для дальнейшего реагирования были направлены в соответствующие ведомства.
За период с января 2024 года по настоящее время Национальным агентством лесного хозяйства выявлено 334 факта незаконной вырубки и перевозки лесоматериалов.
На "деловых дворах", которые были устроены для заготовки, сортировки и распределения, в том числе изъятых лесоматериалов, хранится 266 644 кубических метра древесины разного типа.
Для борьбы с незаконной вырубкой леса сотрудники департамента патрулируют территорию в круглосуточном режиме. Кроме того, работает горячая линия – 153.