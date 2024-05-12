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Победителем "Евровидения - 2024" стала Швейцария: Грузия на 21-м месте
Победителем "Евровидения - 2024" стала Швейцария: Грузия на 21-м месте
Sputnik Грузия
Финал 68-го конкурса песни "Евровидение" проходил в шведском городе Мальмё 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T02:50+0400
2024-05-12T02:50+0400
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Победителем международного песенного конкурса "Евровидение - 2024" стал представитель Швейцарии, исполнитель Nemo (Немо Меттлер) с песней The Code — он набрал 591 балл.Финал 68-го конкурса песни "Евровидение-2024" проходил в шведском городе Мальмё благодаря победе Лорин с песней "Tattoo" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Ливерпуле, Великобритания. Второе место у представителя Хорватии, у Baby Lasagna, он же Марко Пуришич. Его результат 547 баллов. Замыкает тройку лидеров украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с 453 баллами.Что касается Грузии, то ее представительница Нуца Бузаладзе заняла 21-ое место.В финале конкурса приняли участие 25 стран: 10 стран из первого полуфинала, 9 стран из второго полуфинала (Нидерланды дисквалифицированы), страны "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-хозяйка — Швеция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, в мире, грузия, нуца бузаладзе, евровидение, евровидение 2024
Победителем "Евровидения - 2024" стала Швейцария: Грузия на 21-м месте
02:50 12.05.2024 (обновлено: 03:02 12.05.2024)
Финал 68-го конкурса песни "Евровидение" проходил в шведском городе Мальмё
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Победителем международного песенного конкурса "Евровидение - 2024" стал представитель Швейцарии, исполнитель Nemo (Немо Меттлер) с песней The Code — он набрал 591 балл.
Финал 68-го конкурса песни "Евровидение-2024" проходил в шведском городе Мальмё благодаря победе Лорин с песней "Tattoo" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Ливерпуле, Великобритания.
Второе место у представителя Хорватии, у Baby Lasagna, он же Марко Пуришич. Его результат 547 баллов. Замыкает тройку лидеров украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с 453 баллами.
Что касается Грузии, то ее представительница Нуца Бузаладзе заняла 21-ое место.
В финале конкурса приняли участие 25 стран: 10 стран из первого полуфинала, 9 стран из второго полуфинала (Нидерланды дисквалифицированы), страны "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-хозяйка — Швеция.