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https://sputnik-georgia.ru/20240512/pobeditelem-evrovideniya---2024-stala-shveytsariya-gruziya---na-21-m-meste-287858020.html
Победителем "Евровидения - 2024" стала Швейцария: Грузия на 21-м месте
Победителем "Евровидения - 2024" стала Швейцария: Грузия на 21-м месте
Sputnik Грузия
Финал 68-го конкурса песни "Евровидение" проходил в шведском городе Мальмё 12.05.2024, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Победителем международного песенного конкурса "Евровидение - 2024" стал представитель Швейцарии, исполнитель Nemo (Немо Меттлер) с песней The Code — он набрал 591 балл.Финал 68-го конкурса песни "Евровидение-2024" проходил в шведском городе Мальмё благодаря победе Лорин с песней "Tattoo" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Ливерпуле, Великобритания. Второе место у представителя Хорватии, у Baby Lasagna, он же Марко Пуришич. Его результат 547 баллов. Замыкает тройку лидеров украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с 453 баллами.Что касается Грузии, то ее представительница Нуца Бузаладзе заняла 21-ое место.В финале конкурса приняли участие 25 стран: 10 стран из первого полуфинала, 9 стран из второго полуфинала (Нидерланды дисквалифицированы), страны "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-хозяйка — Швеция.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, в мире, грузия, нуца бузаладзе, евровидение, евровидение 2024
новости, в мире, грузия, нуца бузаладзе, евровидение, евровидение 2024

Победителем "Евровидения - 2024" стала Швейцария: Грузия на 21-м месте

02:50 12.05.2024 (обновлено: 03:02 12.05.2024)
© www.eurovision.tvПевец Nemo - победитель Евровидения 2024
Певец Nemo - победитель Евровидения 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2024
© www.eurovision.tv
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Финал 68-го конкурса песни "Евровидение" проходил в шведском городе Мальмё
ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Победителем международного песенного конкурса "Евровидение - 2024" стал представитель Швейцарии, исполнитель Nemo (Немо Меттлер) с песней The Code — он набрал 591 балл.
Финал 68-го конкурса песни "Евровидение-2024" проходил в шведском городе Мальмё благодаря победе Лорин с песней "Tattoo" на конкурсе предыдущего года, проходившем в Ливерпуле, Великобритания.
Второе место у представителя Хорватии, у Baby Lasagna, он же Марко Пуришич. Его результат 547 баллов. Замыкает тройку лидеров украинский дуэт Jerry Heil и Alyona Alyona с 453 баллами.
© www.eurovision.tvПредставитель Хорватии Baby Lasagna на Евровидении-2024
Представитель Хорватии Baby Lasagna на Евровидении-2024 - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2024
Представитель Хорватии Baby Lasagna на Евровидении-2024
© www.eurovision.tv
Что касается Грузии, то ее представительница Нуца Бузаладзе заняла 21-ое место.
© Courtesy of Nutsa Buzaladze Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе "Евровидение - 2024"
Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе Евровидение - 2024 - Sputnik Грузия, 1920, 12.05.2024
Представительница Грузии Нуца Бузаладзе на конкурсе "Евровидение - 2024"
© Courtesy of Nutsa Buzaladze
В финале конкурса приняли участие 25 стран: 10 стран из первого полуфинала, 9 стран из второго полуфинала (Нидерланды дисквалифицированы), страны "Большой пятерки" (Великобритания, Германия, Испания, Италия и Франция) и страна-хозяйка — Швеция.
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