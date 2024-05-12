Шествие оппозиции и крупная акция протеста в центре Тбилиси – фото
Десятки тысяч сторонников оппозиции приняли участие в крупной акции протеста в центре Тбилиси.
Десятки тысяч сторонников оппозиции приняли участие в крупной акции протеста в центре Тбилиси.
Главным лозунгом протестующих был слоган "Нет российскому закону!", так они называют закон об "иноагентах".
Главным лозунгом протестующих был слоган "Нет российскому закону!", так они называют закон об "иноагентах".
Собравшиеся прошли по центру Тбилиси, требуя отменить принятие закона и не рассматривать его.
Собравшиеся прошли по центру Тбилиси, требуя отменить принятие закона и не рассматривать его.
Также участники протестов требуют освободить всех лиц, задержанных в ходе последних акций и выступлений оппозиции.
Также участники протестов требуют освободить всех лиц, задержанных в ходе последних акций и выступлений оппозиции.
Протестующие жгли файеры, в руках у собравшихся было много флагов и лозунгов.
Протестующие жгли файеры, в руках у собравшихся было много флагов и лозунгов.
Так колонны протестующих прошли по главным улицам в центре Тбилиси.
Так колонны протестующих прошли по главным улицам в центре Тбилиси.
Так как колонны двигались по обеим сторонам набережной, спустившись туда с нескольких направлений, движение автомобилей во время акции было парализовано.
Так как колонны двигались по обеим сторонам набережной, спустившись туда с нескольких направлений, движение автомобилей во время акции было парализовано.
В протесте также принимали участие люди с ОВЗ на колясках.
В протесте также принимали участие люди с ОВЗ на колясках.
Чтобы показать число собравшихся, участники протестов включали над собой фонарики мобильных телефонов.
Чтобы показать число собравшихся, участники протестов включали над собой фонарики мобильных телефонов.
Акция длилась до позднего вечера. После ее завершения на площади Европы, часть людей направилась к парламенту Грузии на проспекте Руставели.
Акция длилась до позднего вечера. После ее завершения на площади Европы, часть людей направилась к парламенту Грузии на проспекте Руставели.
Несмотря на дождь и плохую погоду, десятки тысяч людей шли в составе колонн оппозиции и присутствовали на акции на площади Европы несколько часов подряд.
Несмотря на дождь и плохую погоду, десятки тысяч людей шли в составе колонн оппозиции и присутствовали на акции на площади Европы несколько часов подряд.
Это вид на площадь Европы в момент проведения акции. Данные о количестве участников, которые сообщает оппозиция и власть, кардинально отличаются друг от друга. Оппозиция говорит, было больше 100 тысяч человек, в правительстве заявляют, что 25-30 тысяч.
Это вид на площадь Европы в момент проведения акции. Данные о количестве участников, которые сообщает оппозиция и власть, кардинально отличаются друг от друга. Оппозиция говорит, было больше 100 тысяч человек, в правительстве заявляют, что 25-30 тысяч.