https://sputnik-georgia.ru/20240512/shestvie-oppozitsii-i-krupnaya-aktsiya-protesta-v-tsentre-tbilisi---foto-287870774.html

Шествие оппозиции и крупная акция протеста в центре Тбилиси – фото

Шествие оппозиции и крупная акция протеста в центре Тбилиси – фото

Sputnik Грузия

Оппозиция и ее сторонники, протестующие против закона об "иноагентах", провели крупную акцию протеста в столице Грузии 11 мая. Смотрите снимки с акции. 12.05.2024, Sputnik Грузия

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2024-05-12T17:26+0400

2024-05-12T18:01+0400

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акции протеста

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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Шествие сторонников оппозиции фактически парализовало автомобильное движение по центру Тбилиси, многие дороги были перекрыты протестующими.

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Sputnik Грузия

новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, акции, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, фото