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https://sputnik-georgia.ru/20240512/shestvie-oppozitsii-i-krupnaya-aktsiya-protesta-v-tsentre-tbilisi---foto-287870774.html
Шествие оппозиции и крупная акция протеста в центре Тбилиси – фото
Шествие оппозиции и крупная акция протеста в центре Тбилиси – фото
Sputnik Грузия
Оппозиция и ее сторонники, протестующие против закона об "иноагентах", провели крупную акцию протеста в столице Грузии 11 мая. Смотрите снимки с акции. 12.05.2024, Sputnik Грузия
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Шествие сторонников оппозиции фактически парализовало автомобильное движение по центру Тбилиси, многие дороги были перекрыты протестующими.
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новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, акции, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, фото
новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, акции, акции протеста, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, фото

Шествие оппозиции и крупная акция протеста в центре Тбилиси – фото

17:26 12.05.2024 (обновлено: 18:01 12.05.2024)
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Оппозиция и ее сторонники, протестующие против закона об "иноагентах", провели крупную акцию протеста в столице Грузии 11 мая. Смотрите снимки с акции.
Шествие сторонников оппозиции фактически парализовало автомобильное движение по центру Тбилиси, многие дороги были перекрыты протестующими.
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч сторонников оппозиции приняли участие в крупной акции протеста в центре Тбилиси.

Десятки тысяч сторонников оппозиции приняли участие в крупной акции протеста в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Десятки тысяч сторонников оппозиции приняли участие в крупной акции протеста в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Главным лозунгом протестующих был слоган "Нет российскому закону!", так они называют закон об "иноагентах".

Главным лозунгом протестующих был слоган &quot;Нет российскому закону!&quot;, так они называют закон об &quot;иноагентах&quot;. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Главным лозунгом протестующих был слоган "Нет российскому закону!", так они называют закон об "иноагентах".

© photo: Sputnik / Stringer

Собравшиеся прошли по центру Тбилиси, требуя отменить принятие закона и не рассматривать его.

Собравшиеся прошли по центру Тбилиси, требуя отменить принятие закона и не рассматривать его. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Собравшиеся прошли по центру Тбилиси, требуя отменить принятие закона и не рассматривать его.

© photo: Sputnik / Stringer

Также участники протестов требуют освободить всех лиц, задержанных в ходе последних акций и выступлений оппозиции.

Также участники протестов требуют освободить всех лиц, задержанных в ходе последних акций и выступлений оппозиции. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Также участники протестов требуют освободить всех лиц, задержанных в ходе последних акций и выступлений оппозиции.

© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие жгли файеры, в руках у собравшихся было много флагов и лозунгов.

Протестующие жгли файеры, в руках у собравшихся было много флагов и лозунгов. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Протестующие жгли файеры, в руках у собравшихся было много флагов и лозунгов.

© photo: Sputnik / Stringer

Так колонны протестующих прошли по главным улицам в центре Тбилиси.

Так колонны протестующих прошли по главным улицам в центре Тбилиси. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так колонны протестующих прошли по главным улицам в центре Тбилиси.

© photo: Sputnik / Stringer

Так как колонны двигались по обеим сторонам набережной, спустившись туда с нескольких направлений, движение автомобилей во время акции было парализовано.

Так как колонны двигались по обеим сторонам набережной, спустившись туда с нескольких направлений, движение автомобилей во время акции было парализовано. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Так как колонны двигались по обеим сторонам набережной, спустившись туда с нескольких направлений, движение автомобилей во время акции было парализовано.

© photo: Sputnik / Stringer

В протесте также принимали участие люди с ОВЗ на колясках.

В протесте также принимали участие люди с ОВЗ на колясках. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

В протесте также принимали участие люди с ОВЗ на колясках.

© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы показать число собравшихся, участники протестов включали над собой фонарики мобильных телефонов.

Чтобы показать число собравшихся, участники протестов включали над собой фонарики мобильных телефонов. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Чтобы показать число собравшихся, участники протестов включали над собой фонарики мобильных телефонов.

© photo: Sputnik / Stringer

Акция длилась до позднего вечера. После ее завершения на площади Европы, часть людей направилась к парламенту Грузии на проспекте Руставели.

Акция длилась до позднего вечера. После ее завершения на площади Европы, часть людей направилась к парламенту Грузии на проспекте Руставели. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Акция длилась до позднего вечера. После ее завершения на площади Европы, часть людей направилась к парламенту Грузии на проспекте Руставели.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на дождь и плохую погоду, десятки тысяч людей шли в составе колонн оппозиции и присутствовали на акции на площади Европы несколько часов подряд.

Несмотря на дождь и плохую погоду, десятки тысяч людей шли в составе колонн оппозиции и присутствовали на акции на площади Европы несколько часов подряд. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на дождь и плохую погоду, десятки тысяч людей шли в составе колонн оппозиции и присутствовали на акции на площади Европы несколько часов подряд.

© photo: Sputnik / Stringer

Это вид на площадь Европы в момент проведения акции. Данные о количестве участников, которые сообщает оппозиция и власть, кардинально отличаются друг от друга. Оппозиция говорит, было больше 100 тысяч человек, в правительстве заявляют, что 25-30 тысяч.

Это вид на площадь Европы в момент проведения акции. Данные о количестве участников, которые сообщает оппозиция и власть, кардинально отличаются друг от друга. Оппозиция говорит, было больше 100 тысяч человек, в правительстве заявляют, что 25-30 тысяч. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Это вид на площадь Европы в момент проведения акции. Данные о количестве участников, которые сообщает оппозиция и власть, кардинально отличаются друг от друга. Оппозиция говорит, было больше 100 тысяч человек, в правительстве заявляют, что 25-30 тысяч.

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