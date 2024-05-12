https://sputnik-georgia.ru/20240512/situatsiya-kriticheskaya-voennyy-ekspert-ob-ucheniyakh-ssha-i-nato-v-moldove-i-u-granits-belarusi-287863224.html

Ситуация критическая: военный эксперт об учениях США и НАТО в Молдове и у границ Беларуси

Ситуация критическая: военный эксперт об учениях США и НАТО в Молдове и у границ Беларуси

Sputnik Грузия

К чему Молдову может привести отказ от нейтралитета? Зачем США и Молдова начали свои совместные учения в День Победы? 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T16:06+0400

2024-05-12T16:06+0400

2024-05-12T16:06+0400

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Почему маневры НАТО у границы с Беларусью гораздо опаснее, чем может показаться на первый взгляд? Как будет действовать Россия в случае блокады Калининграда НАТО?Обо всем этом "Sputnik на русском" поговорил с военным экспертом, главой Центра военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.

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