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Ситуация критическая: военный эксперт об учениях США и НАТО в Молдове и у границ Беларуси
Ситуация критическая: военный эксперт об учениях США и НАТО в Молдове и у границ Беларуси
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К чему Молдову может привести отказ от нейтралитета? Зачем США и Молдова начали свои совместные учения в День Победы? 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T16:06+0400
2024-05-12T16:06+0400
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Почему маневры НАТО у границы с Беларусью гораздо опаснее, чем может показаться на первый взгляд? Как будет действовать Россия в случае блокады Калининграда НАТО?Обо всем этом "Sputnik на русском" поговорил с военным экспертом, главой Центра военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.
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мультимедиа, видео, россия, сша, аналитика, беларусь, молдова, нато, видео
мультимедиа, видео, россия, сша, аналитика, беларусь, молдова, нато, видео
Ситуация критическая: военный эксперт об учениях США и НАТО в Молдове и у границ Беларуси
К чему Молдову может привести отказ от нейтралитета? Зачем США и Молдова начали свои совместные учения в День Победы?
Почему маневры НАТО у границы с Беларусью гораздо опаснее, чем может показаться на первый взгляд? Как будет действовать Россия в случае блокады Калининграда НАТО?
Обо всем этом "Sputnik на русском" поговорил с военным экспертом, главой Центра военных и политических конфликтов Андреем Клинцевичем.