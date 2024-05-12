https://sputnik-georgia.ru/20240512/situatsiya-v-tyurmakh-gruzii-skolko-v-strane-zaklyuchennykh--287853840.html

Ситуация в тюрьмах Грузии: сколько в стране заключенных?

Ситуация в тюрьмах Грузии: сколько в стране заключенных?

Sputnik Грузия

Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T10:24+0400

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. В тюрьмах Грузии, согласно данным на 1 апреля 2024 года, находилось 9 857 человек, из которых 366 – женщины, говорится в материалах Национальной службы статистики Грузии (Сакстат). Общее число заключенных в Грузии на 1 марта составляло 0,27% от общего населения страны. При этом около 3,8 тысячи заключенных имеют второй и более срок. Все 13 тюрем, существующих в Грузии на 1 марта, были заполнены на 82,9%. Из общего числа заключенных только 18,6% еще ждут своего наказания, остальные уже приговорены к различным срокам. Основную часть осужденных за различные преступления составляют лица в возрасте от 31 до 49 лет. Однако также в тюрьмах Грузии срок отбывают 42 несовершеннолетних и 66 человек старше 70 лет. Наибольшее число осужденных содержатся в тюрьмах №15 в Ксани и в глданской тюрьме в Тбилиси. Что касается лиц, ждущих своего приговора, которых на 1 апреля в Грузии насчитывалось 1,9 тысячи, то тут также лидирует возрастная категория от 31 до 49 лет. Кроме того, своего приговора ждет 21 несовершеннолетний и 9 человек старше 70 лет. Большая часть осужденных в Грузии сидит за особо тяжкие преступления. Основная часть из них сидит за экономические преступления и преступления против человека – убийство и нанесение вреда здоровью. При этом в тюрьме для лиц, относящихся к особо высокому риску, находятся 172 осужденных. Остальные заключенные распределены по тюрьмам закрытого и полуоткрытого типа. Иностранцы в грузинских тюрьмах Всего на 1 апреля 2024 года в тюрьмах Грузии находилось 887 гражданин из 55 иностранных государств, что составляет 8,7% от общего числа осужденных. При этом 608 уже осуждены за различные преступления. Также в грузинских тюрьмах наказание отбывают граждане США, Франции, Германии, Израиля и других стран. Условно осужденные Помимо находящихся в заключении, в Грузии также есть 24,8 тысячи осужденных, отбывающих свои сроки условно. Основная часть из них – мужчины. Кроме того, условно свои сроки отбывают около 1,1 тысячи женщин и 129 несовершеннолетних. При этом на условном сроке находятся 476 иностранцев из 35 стран, среди которых граждане РФ, Турции, Азербайджана, Армении, Узбекистана, Израиля, Индии и Великобритании.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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тюрьма, тюрьма №7, грузия, новости, общество, сакстат, статистика, преступность в грузии