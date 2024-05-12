https://sputnik-georgia.ru/20240512/uspekhi-ochevidny-politolog-kalachev-o-rezultatakh-evraziyskogo-soyuza-za-10-let-287861312.html

Успехи очевидны: политолог Калачев о результатах Евразийского союза за 10 лет

Успехи очевидны: политолог Калачев о результатах Евразийского союза за 10 лет

Sputnik Грузия

Каких результатов ЕАЭС добился за 10 лет? Что обсуждалось на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве? 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T09:20+0400

2024-05-12T09:20+0400

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Почему союзу нужно не принимать новых членов, а создавать новые зоны свободной торговли? Чем ЕАЭС так важен для Армении? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.

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