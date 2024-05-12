https://sputnik-georgia.ru/20240512/uspekhi-ochevidny-politolog-kalachev-o-rezultatakh-evraziyskogo-soyuza-za-10-let-287861312.html
Успехи очевидны: политолог Калачев о результатах Евразийского союза за 10 лет
Успехи очевидны: политолог Калачев о результатах Евразийского союза за 10 лет
Sputnik Грузия
Каких результатов ЕАЭС добился за 10 лет? Что обсуждалось на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве? 12.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-12T09:20+0400
2024-05-12T09:20+0400
2024-05-12T09:55+0400
мультимедиа
видео
в мире
москва
армения
еаэс
россия
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0c/287861142_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c4fd0557cca5063b0fdb9c130e608a86.jpg
Почему союзу нужно не принимать новых членов, а создавать новые зоны свободной торговли? Чем ЕАЭС так важен для Армении? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.
москва
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0c/287861142_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c27086314ed9c2323b5f1e560538192.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мультимедиа, видео, в мире, москва, армения, еаэс, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, москва, армения, еаэс, россия, видео
Успехи очевидны: политолог Калачев о результатах Евразийского союза за 10 лет
09:20 12.05.2024 (обновлено: 09:55 12.05.2024)
Каких результатов ЕАЭС добился за 10 лет? Что обсуждалось на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета в Москве?
Почему союзу нужно не принимать новых членов, а создавать новые зоны свободной торговли? Чем ЕАЭС так важен для Армении?
Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев.