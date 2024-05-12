https://sputnik-georgia.ru/20240512/za-eto-vam-grozit-4-goda-tyurmy---glava-mvd-gruzii-predostereg-uchastnikov-aktsiy-287874084.html

За это вам грозит 4 года тюрьмы – глава МВД Грузии предостерег участников акций

За это вам грозит 4 года тюрьмы – глава МВД Грузии предостерег участников акций

Sputnik Грузия

Из оперативной информации ведомству стало известно, что на акциях 13 и 14 мая планируются провокации, заявил министр 12.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-12T22:38+0400

2024-05-12T22:38+0400

2024-05-12T23:29+0400

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вахтанг гомелаури

мвд грузии

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 12 мая — Sputnik. Глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури напомнил участникам акции протеста против законопроекта об "иноагентах", что групповая блокировка здания парламента, объекта особой важности, наказывается лишением свободы на срок до четырех лет, заявил глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури на специальном брифинге. Юридический комитет парламента Грузии в понедельник, 13 мая, вернется к рассмотрению законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении, ставшего источником непрекращающихся акций протеста. На 14 мая намечено пленарное заседание. Оппозиция пообещала устроить круглосуточную акцию протеста у здания парламента. По словам главы МВД, из оперативной информации ведомству стало известно, что на акциях 13 и 14 мая планируются провокации. "Как из публичных заявлений политиков, так и из оперативной информации нам известно, что в ближайшие два дня планируется, чтобы собрание приняло насильственный и незаконный характер, в том числе участники собрания попытаются заблокировать парламент и предотвратить членам и сотрудникам парламента Грузии вход в здание", – заявил Гомелаури. По словам министра, последние годы в отношении этой статьи Уголовного кодекса Грузии сложилась непропорционально лояльная практика, которая, как показал опыт, оказала негативное влияние на превенцию соответствующего преступления. С 15 апреля в Тбилиси проходят акции протеста. 30 апреля и 1 мая, в дни рассмотрения скандального законопроекта во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Противники утверждают, что этот законопроект ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции Грузии в ЕС. Они требует отозвать обратно законопроект. А власти настаивают на необходимости прозрачности зарубежного финансирования неправительственных организаций и СМИ. Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Не принимать т. н. закон об "иноагентах" Грузию призвали Евросоюз, США, ООН, НАТО, Совет Европы и лидеры отдельных западных государств, предупредив о последствиях для Грузии на пути евроинтеграции.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, вахтанг гомелаури, мвд грузии, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах