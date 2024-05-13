https://sputnik-georgia.ru/20240513/parlament-gruzii-prodolzhaet-rabotu-nesmotrya-na-protesty---video-287886054.html

Парламент Грузии продолжает работу, несмотря на протесты – видео

Парламент Грузии продолжает работу, несмотря на протесты – видео

Sputnik Грузия

Несмотря на протесты оппозиции, юридический комитет парламента Грузии в третьем чтении и за несколько минут одобрил закон об "иноагентах", против которого... 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T12:58+0400

2024-05-13T12:58+0400

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законопроект об иноагентах

парламент грузии

акции протеста

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В окончательном третьем чтении парламенту Грузии предстоит принять этот закон во вторник, 14 мая. С позднего вечера до утра у здания парламента проходила акция протеста оппозиции. Несмотря на дождь, протест продолжался, хоть большинство митингующих к утру разошлись.Чтобы депутаты попали в здание, силы МВД потеснили пикетчиков, применять водометы не пришлось. В течение ночи полицией было задержано 20 человек, из них двое граждан США и один – России. Они обвиняются в неподчинении полицейским и в мелком хулиганстве.

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Sputnik Грузия

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