https://sputnik-georgia.ru/20240513/skolko-obektov-postroeno-v-gruzii-s-nachala-goda--novaya-statistika-287880688.html

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Сколько объектов построено в Грузии с начала года – новая статистика

Sputnik Грузия

Больше половины построенных за первый квартал объектов приходится на Тбилиси, Кахети и Мцхета-Мтианети 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T09:01+0400

2024-05-13T09:01+0400

2024-05-13T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. В первом квартале 2024 года в Грузии был введен в эксплуатацию 841 объект общей площадью 805,1 тысячи квадратных метров, сообщает Национальная служба статистики Грузии (Сакстат).По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число введенных в эксплуатацию объектов увеличилось на 49,2%, а площадь выросла на 22,1%.Больше половины построенных за январь-сентябрь 2023 года объектов приходятся на Тбилиси, а также регионы Кахети, Мцхета-Мтианети и Имерети.Муниципальными органами власти Грузии в первом квартале 2024 года было выдано 2,5 тысячи разрешений на строительство объектов общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров.По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, число выданных разрешений выросло на 13,5%, а площадь предполагаемого строительства увеличилась на 37%.Из общего числа выданных разрешений 74,3% приходится на четыре региона – Тбилиси, Квемо Картли, Кахети и Мцхета-Мтианети.Компетентные органы с начала года выдавали разрешения на строительство самых разных зданий – многофункциональных жилых комплексов, гостиниц, торговых объектов, заводов, сельскохозяйственных объектов и других, но основная часть приходится на жилые комплексы.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, строительство, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"