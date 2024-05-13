https://sputnik-georgia.ru/20240513/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-13-do-19-aprelya-287884489.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 13 до 19 апреля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 13 до 19 апреля

Sputnik Грузия

Гостей и жителей грузинской столицы на этой неделе ожидает переменчивая погода 13.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 апр — Sputnik. Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погода - местами ожидается облачность, дождь, местами солнце и ясная погода. В понедельник, 13 апреля, в Тбилиси ожидается облачная и дождливая погода. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 13 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 18 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с – 17-22 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:11. Во вторник, 14 апреля, в Тбилиси синоптики прогнозируют облачную погоду и дождь. Восход солнца будет в 05:41. Скорость ветра 10-15 м/с – 17-22 м/с. Минимальная температура воздуха ночью упадет до 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 14 градусов тепла. Закат в Тбилиси будет в 20:12. В среду, 15 апреля, в Тбилиси погода прояснится, синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 05:40. Минимальная температура воздуха ночью составит 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 21 градус тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:13. В четверг, 16 апреля, в Тбилиси весь день ожидается дождливая и пасмурная погода. Восход солнца будет в 05:39. Минимальная температура воздуха составит 13 градусов, а днем поднимется максимум до 18 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:14. В пятницу, 17 апреля, в Тбилиси погода прояснится, синоптики прогнозируют солнечную и ясную погоду. Восход солнца будет в 05:38. Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов, а днем прогреется до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:15. В субботу, 18 апреля, погода в Тбилиси прояснится, ожидается солнечная и ясная погода. Восход солнца будет в 05:37. Минимальная температура воздуха ночью составит 10 градусов, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:16. В воскресенье, 19 апреля, в Тбилиси сохранится солнечная и ясная погода. Минимальная температура воздуха ночью составит 11 градусов, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла. Восход солнца будет в 05:36. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 20:17.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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