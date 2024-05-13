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В Тбилиси выявили более ста случаев загрязнения окружающей среды

В Тбилиси выявили более ста случаев загрязнения окружающей среды

Sputnik Грузия

В Грузии штраф за выброс строительных или других инертных отходов в запрещенных местах для физического лица составляет 5 тысяч лари, а для юридического лица –... 13.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-13T20:33+0400

2024-05-13T20:33+0400

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ТБИЛИСИ, 13 мая — Sputnik. Муниципальная инспекция Тбилиси выявила 134 факта загрязнения окружающей среды строительными и инертными отходами в 2024 году, сообщила пресс-служба мэрии Тбилиси. По информации мэрии, все правонарушители были оштрафованы. Кроме того, всех нарушителей обязали очистить загрязненные территории, принадлежащие государству. Кроме того, в последнее время муниципальная инспекция Тбилиси выявила масштабное загрязнение окружающей среды инертными отходами на землях, принадлежащих государству. Нарушения пресечены в Диди Лило, объездной дороге Глдани, Вазисубани, Цкнетском шоссе, а также улицах Геловани, Шатили, Гулуа и Мачавариани. По его словам, в будущем служба будет активно реагировать на факты засорения окружающей среды и изменения ландшафта. Также, Чиковани призвал граждан размещать строительные и инертные отходы в специально отведенных для этого местах, определенных законом. В Грузии штраф в случае опасных (медицинских) отходов для физического лица составляет 5 тысяч лари, а для юридического лица - 10 тысяч лари. За выброс строительных или других инертных отходов для физического лица штраф - 5 тысяч лари, а для юридического лица - 15 тысяч лари. Штрафы за загрязнение окружающей среды строительными или другими инертными отходами увеличились в Грузии 25 раз для физических лиц и в 10 раз для юридических лиц в 2020 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, свалки, мэрия тбилиси, штраф, мусор