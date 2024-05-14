https://sputnik-georgia.ru/20240514/gosdep-ssha-prokommentiroval-zaderzhanie-amerikantsev-na-aktsii-v-tbilisi-287898800.html
Госдеп США прокомментировал задержание американцев на акции в Тбилиси
Госдеп США прокомментировал задержание американцев на акции в Тбилиси
Sputnik Грузия
В Грузии с 15 апреля проходят акции протеста против закона об "иноагентах" 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T11:50+0400
2024-05-14T11:50+0400
2024-05-14T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Власти США готовы оказать всю необходимую помощь американским гражданам, которые были задержаны в ходе акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси, заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентрах". Акция протеста в воскресенье 12 мая началась в 22:00. Около 05:00 на месте появились сотни представителей разных подразделений МВД, которые после безуспешных призывов к митингующим освободить территорию у входов в парламент, оттеснили демонстрантов. МВД Грузии сообщило, что в ходе акции протеста задержаны 20 человек, в том числе гражданин России и два гражданина США. Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, сша, госдепартамент сша, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах, тбилиси
Госдеп США прокомментировал задержание американцев на акции в Тбилиси
11:50 14.05.2024 (обновлено: 12:03 14.05.2024)
В Грузии с 15 апреля проходят акции протеста против закона об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Власти США готовы оказать всю необходимую помощь американским гражданам, которые были задержаны в ходе акции протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" в Тбилиси, заявил первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Пател.
В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентрах". Акция протеста в воскресенье 12 мая началась в 22:00. Около 05:00 на месте появились сотни представителей разных подразделений МВД, которые после безуспешных призывов к митингующим освободить территорию у входов в парламент, оттеснили демонстрантов. МВД Грузии сообщило, что в ходе акции протеста задержаны 20 человек, в том числе гражданин России и два гражданина США.
"Нам известны сообщениях о гражданах США, задержанных в Тбилиси. Всякий раз, когда гражданин США задерживается за границей, мы готовы оказать всю необходимую помощь. Но, учитывая соображения конфиденциальности, я просто не могу говорить об этом больше", – заявил Патель на брифинге.
Акции протеста против спорного законопроекта проходят в Тбилиси с 15 апреля. 30 апреля и 1 мая, в дни его рассмотрения во втором чтении, они приняли непредсказуемый характер. В ходе беспорядков демонстранты кидали в полицейских и здание парламента камни, бутылки, а также дымовые шашки, разжигали костры, а полиция использовала слезоточивый газ, перцовый спрей и водомет.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.