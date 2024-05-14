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Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам
Sputnik Грузия
В прибрежных районах страны метеорологи прогнозируют прояснение погоды 15 мая, а 16-17 мая ожидается кратковременный дождь и гроза 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют прохладную, временами дождливую погоду в Грузии до 18 мая, сообщило Национальное агентство окружающей среды. В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем прогреется до +18...+20 градусов. В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) метеорологи прогнозируют прояснение погоды 15 мая, а 16-17 мая ожидается кратковременный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до +17...+19 градусов тепла. В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют прояснение погоды 15 мая, а 16-17 мая кратковременный дождь и грозу. Воздух прогреется до +18...+20 градуса тепла. В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) погода также прояснится 15 мая, а 16-17 мая ожидается небольшой дождь с грозой. Воздух прогреется до +16...+18 градусов тепла. В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами ожидается дождливая погода, ночью пойдет снег. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов тепла. В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют небольшие осадки и грозу. Воздух днем прогреется до +18...+20 градусов тепла. В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается дождь, гроза, в некоторых местах – град. Воздух прогреется +19...+21 градуса тепла. В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) также ожидается небольшой дождь с грозой, возможно, пойдет град. Воздух прогреется до +15...+17 градусов тепла. В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются осадки, ночью пойдет снег. Воздух прогреется до +10...+12 градусов тепла.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
погода, грузия, новости, тбилиси, батуми, национальное агентство окружающей среды, прогноз погоды в грузии
Какая погода ждет жителей Грузии в ближайшие дни – прогноз по регионам
18:49 14.05.2024 (обновлено: 18:56 14.05.2024)
В прибрежных районах страны метеорологи прогнозируют прояснение погоды 15 мая, а 16-17 мая ожидается кратковременный дождь и гроза
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузинские синоптики прогнозируют прохладную, временами дождливую погоду в Грузии до 18 мая, сообщило Национальное агентство окружающей среды.
В Тбилиси ожидается кратковременный дождь с грозой. Температура воздуха днем прогреется до +18...+20 градусов.
В прибрежных районах страны (Батуми, Кобулети, Анаклия, Поти) метеорологи прогнозируют прояснение погоды 15 мая, а 16-17 мая ожидается кратковременный дождь и гроза. Днем воздух прогреется до +17...+19 градусов тепла.
В низине Западной Грузии (Кутаиси, Зестафони, Зугдиди, Мартвили, Озургети) синоптики также прогнозируют прояснение погоды 15 мая, а 16-17 мая кратковременный дождь и грозу. Воздух прогреется до +18...+20 градуса тепла.
В горных районах Западной Грузии (Амбролаури, Они, Цагери, Шови, Чиатура, Сачхере, Хуло) погода также прояснится 15 мая, а 16-17 мая ожидается небольшой дождь с грозой. Воздух прогреется до +16...+18 градусов тепла.
В высокогорье Западной Грузии (Местия, Бахмаро) местами ожидается дождливая погода, ночью пойдет снег. Температура воздуха днем составит +12...+14 градусов тепла.
В Картли (Рустави, Болниси, Марнеули, Гардабани, Гори) синоптики прогнозируют небольшие осадки и грозу. Воздух днем прогреется до +18...+20 градусов тепла.
В Кахети (Сагареджо, Телави, Гурджаани, Сигнахи, Лагодехи, Кварели, Ахмета, Дедоплисцкаро) ожидается дождь, гроза, в некоторых местах – град. Воздух прогреется +19...+21 градуса тепла.
В горных районах Восточной Грузии (Ахалцихе, Боржоми, Душети, Тианети, Пасанаури, Дедоплисцкаро) также ожидается небольшой дождь с грозой, возможно, пойдет град. Воздух прогреется до +15...+17 градусов тепла.
В высокогорных районах Грузии (Ахалкалаки, Цалка, Бакуриани, Гудаури, Омало) ожидаются осадки, ночью пойдет снег. Воздух прогреется до +10...+12 градусов тепла.