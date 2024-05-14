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МВД Грузии: акция у парламента вышла за рамки закона
МВД Грузии: акция у парламента вышла за рамки закона
Sputnik Грузия
На данный момент полиция полностью оцепила здание парламента, протестующие же находятся на проспекте Руставели. Идут задержания участников акции 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T17:21+0400
2024-05-14T17:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Акция у здания парламента вышла за рамки закона и полиция примет все меры и спецсредтсва для защиты общественного порядка, говорится в заявлении МВД Грузии. По данным МВД, участники акции повредили защитные заграждения у территории парламента. МВД Грузии заявило, что уже применило спецсредства для восстановления общественного порядка, и обещает применить повторно в случае эскалации ситуации. На данный момент полиция полностью оцепила здание парламента, протестующие же находятся на проспекте Руставели. Идут задержания участников акции. В данный момент звучит сигнал, предупреждающий о применении мер, с призывом к протестующим разойтись.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
МВД Грузии: акция у парламента вышла за рамки закона
17:21 14.05.2024 (обновлено: 17:25 14.05.2024)
На данный момент полиция полностью оцепила здание парламента, протестующие же находятся на проспекте Руставели. Идут задержания участников акции
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Акция у здания парламента вышла за рамки закона и полиция примет все меры и спецсредтсва для защиты общественного порядка, говорится в заявлении МВД Грузии.
По данным МВД, участники акции повредили защитные заграждения у территории парламента.
"Несмотря на неоднократные призывы правоохранителей, участники акции не подчиняются законным требованиям полиции", – говорится в заявлении.
МВД Грузии заявило, что уже применило спецсредства для восстановления общественного порядка, и обещает применить повторно в случае эскалации ситуации.
На данный момент полиция полностью оцепила здание парламента, протестующие же находятся на проспекте Руставели. Идут задержания участников акции.
В данный момент звучит сигнал, предупреждающий о применении мер, с призывом к протестующим разойтись.