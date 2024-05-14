https://sputnik-georgia.ru/20240514/mvd-gruzii-aktsiya-u-parlamenta-vyshla-za-ramki-zakona-287908651.html

МВД Грузии: акция у парламента вышла за рамки закона

МВД Грузии: акция у парламента вышла за рамки закона

Sputnik Грузия

На данный момент полиция полностью оцепила здание парламента, протестующие же находятся на проспекте Руставели. Идут задержания участников акции 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T17:21+0400

2024-05-14T17:21+0400

2024-05-14T17:25+0400

грузия

политика

новости

мвд грузии

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Акция у здания парламента вышла за рамки закона и полиция примет все меры и спецсредтсва для защиты общественного порядка, говорится в заявлении МВД Грузии. По данным МВД, участники акции повредили защитные заграждения у территории парламента. МВД Грузии заявило, что уже применило спецсредства для восстановления общественного порядка, и обещает применить повторно в случае эскалации ситуации. На данный момент полиция полностью оцепила здание парламента, протестующие же находятся на проспекте Руставели. Идут задержания участников акции. В данный момент звучит сигнал, предупреждающий о применении мер, с призывом к протестующим разойтись.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, мвд грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах