https://sputnik-georgia.ru/20240514/mvd-gruzii-prizvalo-protestuyuschikh-protiv-zakona-ob-inoagentakh-ne-vykhodit-za-ramki-zakona-287908265.html
МВД Грузии призвало протестующих против закона об "иноагентах" не выходить за рамки закона
МВД Грузии призвало протестующих против закона об "иноагентах" не выходить за рамки закона
Sputnik Грузия
Около здания парламента Грузии в центре Тбилиси проходит очередная акция протеста против закона об "иноагентах" 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T17:05+0400
2024-05-14T17:05+0400
2024-05-14T17:19+0400
политика
грузия
саломе зурабишвили
грузинская мечта - демократическая грузия
тбилиси
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. МВД Грузии призывает участников акции протеста против закона об "иноагентах" не выходить за рамки закона и не допускать противоправных действий. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении ситуация у парламента крайне накалилась. Часть участников акции протеста пытается сломать заграждения и попасть к дверям парламента, другая часть пытается перелезть через них. В настоящее время полиция оттеснила протестующих.Полиция периодически задерживает самых ярых нарушителей – по предварительным данным, с утра задержано до пяти человек. В самом парламенте задействован высший, "красный уровень", безопасности – в здании запрещено находиться всем, кроме депутатов и сотрудников аппарата. Парламент Грузии принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его. Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента Грузии в центре Тбилиси в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
политика, грузия, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
МВД Грузии призвало протестующих против закона об "иноагентах" не выходить за рамки закона
17:05 14.05.2024 (обновлено: 17:19 14.05.2024)
Около здания парламента Грузии в центре Тбилиси проходит очередная акция протеста против закона об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. МВД Грузии призывает участников акции протеста против закона об "иноагентах" не выходить за рамки закона и не допускать противоправных действий.
После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении ситуация у парламента крайне накалилась. Часть участников акции протеста пытается сломать заграждения и попасть к дверям парламента, другая часть пытается перелезть через них. В настоящее время полиция оттеснила протестующих.
"Призываем каждого участника акции выражать протест в мирных рамках, установленных законом, и не допускать осуществления противоправных действий. На все правонарушения последует соответсвующее реагирование", – говорится в заявлении.
Полиция периодически задерживает самых ярых нарушителей – по предварительным данным, с утра задержано до пяти человек.
В самом парламенте задействован высший, "красный уровень", безопасности – в здании запрещено находиться всем, кроме депутатов и сотрудников аппарата.
Парламент Грузии принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.
Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента Грузии в центре Тбилиси в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.