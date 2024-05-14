https://sputnik-georgia.ru/20240514/naskolko-vyros-passazhiropotok-v-aeroportakh-tbilisi-i-batumi--novaya-statistika-287896069.html

Насколько вырос пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми – новая статистика

Насколько вырос пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми – новая статистика

Sputnik Грузия

За четыре месяца 2024 года Тбилисский международный аэропорт обслужил до 1,3 миллиона пассажиров, а Батумский – 162,6 тысячи 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T12:58+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Пассажиропоток в аэропортах Тбилиси и Батуми в январе-апреле 2024 года вырос на 31 и 34% соответственно, сообщило издательство "Коммерсант" со ссылкой на компанию TAV Georgia, управляющую аэропортами Тбилиси и Батуми. Согласно данным TAV Georgia, за четыре месяца 2024 года Тбилисский международный аэропорт обслужил до 1,3 миллиона пассажиров, а Батумский – 162,6 тысячи. Что касается статистики, лишь за апрель текущего года пассажиропоток в аэропорту Тбилиси вырос на 39%, обслужив 364,4 тысячи пассажиров. Батумский аэропорт в прошлом месяце обслужил 59,4 тысячи пассажиров, на 35% больше, чем в апреле 2023 года. В результате инвестиций в размере 220 миллионов долларов в 2007 году были введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы международных аэропортов Тбилиси и Батуми. В результате инвестиций, сделанных в 2016-2017 годах, в Тбилисском международном аэропорту были проведены полная реабилитация существующей взлетно-посадочной полосы и строительство нового терминала прилета. Благодаря многомиллионным инвестициям, сделанным TAV Airports Holding в разных странах мира, многолетнему опыту эксплуатации аэропортов и мудрому управлению, TAV Georgia стала одной из самых надежных, стабильных и динамичных компаний в Грузии. В настоящее время в компании в Грузии работает 1,3 тысячи сотрудников.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, туризм, экономика, новости, авиасообщение в грузии, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, tav georgia, тбилиси, батуми