https://sputnik-georgia.ru/20240514/parlament-gruzii-prinyal-zakonoproekt-ob-inoagentakh-vo-tretem-chtenii-287898053.html
Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" в третьем чтении
Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" в третьем чтении
Sputnik Грузия
Президент Грузии намерена наложить вето на законопроект об "иноагентах", но у парламента есть возможность преодолеть его 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T15:51+0400
2024-05-14T15:51+0400
2024-05-14T16:41+0400
грузия
новости
политика
акция против закона об иноагентах
законопроект об иноагентах
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269202690_0:313:3077:2044_1920x0_80_0_0_27528793902626b8593ba99056b3305e.jpg
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Парламент Грузии принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30.Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента Грузии в центре Тбилиси в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/04/269202690_322:0:3051:2047_1920x0_80_0_0_6a0dbeaed9cca9dd0d63b1e12a892821.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" в третьем чтении
15:51 14.05.2024 (обновлено: 16:41 14.05.2024)
Президент Грузии намерена наложить вето на законопроект об "иноагентах", но у парламента есть возможность преодолеть его
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Парламент Грузии принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.
За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.
Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента Грузии в центре Тбилиси в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.