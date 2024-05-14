https://sputnik-georgia.ru/20240514/parlament-gruzii-prinyal-zakonoproekt-ob-inoagentakh-vo-tretem-chtenii-287898053.html

Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" в третьем чтении

Парламент Грузии принял законопроект об "иноагентах" в третьем чтении

Sputnik Грузия

Президент Грузии намерена наложить вето на законопроект об "иноагентах", но у парламента есть возможность преодолеть его 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T15:51+0400

2024-05-14T15:51+0400

2024-05-14T16:41+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Парламент Грузии принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30.Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента Грузии в центре Тбилиси в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах