https://sputnik-georgia.ru/20240514/politicheskie-protsessy-dolzhny-ostavatsya-za-stenami-vuzov--glavy-universitetov-gruzii-287903319.html

Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии

Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии

Sputnik Грузия

Некоторые студенты и профессора вузов Грузии объявили забастовку из-за законопроекта об "иноагентах" 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T14:27+0400

2024-05-14T14:27+0400

2024-05-14T14:38+0400

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тбилиси

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Политические процессы в стране должны оставаться вне стен университетов и профессора не должны срывать занятия, говорится в заявлении руководства 38 вузов Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Часть студентов и профессоров грузинских вузов объявили забастовку из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и присоединились к акциям протеста, которые проходят в Тбилиси с 15 апреля. При этом руководство отметило, что отдельные представители академического персонала отказываются от исполнения своих обязанностей и мешают процессу обучения. По данным руководства университетов, процесс обучения в вузах продолжается. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах