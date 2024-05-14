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Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии
Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии
Sputnik Грузия
Некоторые студенты и профессора вузов Грузии объявили забастовку из-за законопроекта об "иноагентах" 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T14:27+0400
2024-05-14T14:27+0400
2024-05-14T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Политические процессы в стране должны оставаться вне стен университетов и профессора не должны срывать занятия, говорится в заявлении руководства 38 вузов Грузии. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Часть студентов и профессоров грузинских вузов объявили забастовку из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и присоединились к акциям протеста, которые проходят в Тбилиси с 15 апреля. При этом руководство отметило, что отдельные представители академического персонала отказываются от исполнения своих обязанностей и мешают процессу обучения. По данным руководства университетов, процесс обучения в вузах продолжается. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, новости, политика, тбилиси, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Политические процессы должны оставаться вне стена вузов – главы университетов Грузии
14:27 14.05.2024 (обновлено: 14:38 14.05.2024)
Некоторые студенты и профессора вузов Грузии объявили забастовку из-за законопроекта об "иноагентах"
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Политические процессы в стране должны оставаться вне стен университетов и профессора не должны срывать занятия, говорится в заявлении руководства 38 вузов Грузии.
Часть студентов и профессоров грузинских вузов объявили забастовку из-за законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и присоединились к акциям протеста, которые проходят в Тбилиси с 15 апреля.
"Любой политический процесс должен оставаться вне академического процесса. Соответственно, это не должно отражаться на функционировании и ведении обучения в университетах. Не должен быть нанесен вреди интересам студентов и учебному процессу", – говорится в заявлении.
При этом руководство отметило, что отдельные представители академического персонала отказываются от исполнения своих обязанностей и мешают процессу обучения.
"Это нарушает конституционное право студентов", – отмечается в заявлении.
По данным руководства университетов, процесс обучения в вузах продолжается.
"Несмотря на развивающиеся события, процесс обучения в университетах продолжается. Вместе с тем неявка академического персонала на лекции представляет собой не только нарушение ими законодательства и трудовых договоров с университетами, но и непосредственно вредит интересам тех студентов, которые присутствуют на лекционных курсах", – говорится в заявлении.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.