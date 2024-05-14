https://sputnik-georgia.ru/20240514/rayony-tbilisi-pochemu-isani-samgori-stoit-vybrat-dlya-zhizni-v-stolitse-287906338.html
Районы Тбилиси: почему Исани-Самгори стоит выбрать для жизни в столице?
Районы Тбилиси: почему Исани-Самгори стоит выбрать для жизни в столице?
Sputnik Грузия
Район Исани-Самгори – один из самых густонаселенных районов Тбилиси, ввиду чего тут есть все условия для комфортной жизни. Плюсы и минусы спального района... 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T16:18+0400
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Либеральные цены, удобная транспортная система, широкий спектр обслуживания, фермерский рынок, один из самых крупных торговых центров города – это не все плюсы проживания в этом районе. Минус, пожалуй, только один – отдаленность от центра.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, недвижимость в тбилиси, недвижимость, недвижимость в грузии, видео
Районы Тбилиси: почему Исани-Самгори стоит выбрать для жизни в столице?
16:18 14.05.2024 (обновлено: 16:44 14.05.2024)
Район Исани-Самгори – один из самых густонаселенных районов Тбилиси, ввиду чего тут есть все условия для комфортной жизни. Плюсы и минусы спального района столицы Грузии мы рассмотрели в выпуске специального проекта Sputnik "Районы Тбилиси"
Либеральные цены, удобная транспортная система, широкий спектр обслуживания, фермерский рынок, один из самых крупных торговых центров города – это не все плюсы проживания в этом районе. Минус, пожалуй, только один – отдаленность от центра.