https://sputnik-georgia.ru/20240514/rayony-tbilisi-pochemu-isani-samgori-stoit-vybrat-dlya-zhizni-v-stolitse-287906338.html

Районы Тбилиси: почему Исани-Самгори стоит выбрать для жизни в столице?

Районы Тбилиси: почему Исани-Самгори стоит выбрать для жизни в столице?

Sputnik Грузия

Район Исани-Самгори – один из самых густонаселенных районов Тбилиси, ввиду чего тут есть все условия для комфортной жизни. Плюсы и минусы спального района... 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T16:18+0400

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Либеральные цены, удобная транспортная система, широкий спектр обслуживания, фермерский рынок, один из самых крупных торговых центров города – это не все плюсы проживания в этом районе. Минус, пожалуй, только один – отдаленность от центра.

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