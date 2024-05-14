https://sputnik-georgia.ru/20240514/rossiya-ne-namerena-vmeshivatsya-vo-vnutrennie-dela-gruzii---peskov-287903640.html

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии – Песков

Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии – Песков

Sputnik Грузия

Российские власти констатируют твердое желание властей Грузии застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела, отметил Дмитрий... 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T14:59+0400

2024-05-14T14:59+0400

2024-05-14T15:16+0400

россия

новости

дмитрий песков

нато

сша

политика

грузино-российские отношения

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/07/12/268622362_0:0:3020:1699_1920x0_80_0_0_351d3ccd77082fd6740aa7870644e5ce.jpg

ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Происходящее в Грузии – это внутреннее дело страны, власти России не намерены вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентах". Их проводят оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют законопроект "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Не принимать законопроект призывают Грузию ЕС, США, НАТО и другие западные партнеры.Глава пресс-службы президента России отметил, что в Кремле видят желание властей Грузии предотвратить проникновение в их внутренние дела, как видят и попытки вмешаться.С другой стороны, видно ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне, отметил он.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

россия, новости, дмитрий песков, нато, сша, политика, грузино-российские отношения, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах