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Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии – Песков
Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии – Песков
Sputnik Грузия
Российские власти констатируют твердое желание властей Грузии застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела, отметил Дмитрий... 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T14:59+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Происходящее в Грузии – это внутреннее дело страны, власти России не намерены вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентах". Их проводят оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют законопроект "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Не принимать законопроект призывают Грузию ЕС, США, НАТО и другие западные партнеры.Глава пресс-службы президента России отметил, что в Кремле видят желание властей Грузии предотвратить проникновение в их внутренние дела, как видят и попытки вмешаться.С другой стороны, видно ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне, отметил он.Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, дмитрий песков, нато, сша, политика, грузино-российские отношения, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
россия, новости, дмитрий песков, нато, сша, политика, грузино-российские отношения, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
Россия не намерена вмешиваться во внутренние дела Грузии – Песков
14:59 14.05.2024 (обновлено: 15:16 14.05.2024)
Российские власти констатируют твердое желание властей Грузии застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела, отметил Дмитрий Песков
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Происходящее в Грузии – это внутреннее дело страны, власти России не намерены вмешиваться, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентах". Их проводят оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют законопроект "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Не принимать законопроект призывают Грузию ЕС, США, НАТО и другие западные партнеры.
"Здесь уже неоднократно говорили, что абсолютно это внутреннее дело Грузии, мы никоим образом не хотим туда вмешиваться", – сказал Песков журналистам.
Глава пресс-службы президента России отметил, что в Кремле видят желание властей Грузии предотвратить проникновение в их внутренние дела, как видят и попытки вмешаться.
"Мы, с одной стороны, констатируем твердое желание грузинского руководства застраховать свою страну от неприкрытого вмешательства в свои внутренние дела, собственно так, как это делает подавляющее большинство стран мира", – сказал Песков.
С другой стороны, видно ничем не завуалированное вмешательство во внутренние дела Грузии извне, отметил он.
"Мы даже слышим угрозы применения санкций в отношении Грузии, если они будут принимать тот или иной закон у себя, ну, что это если не прямое вмешательство во внутренние дела Грузии?" – заявил Песков.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.