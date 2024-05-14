https://sputnik-georgia.ru/20240514/rossiyskoe-nastuplenie-v-kharkovskoy-oblasti---razbor-na-kartakh-v-spetsvypuske-vremya-ch-287899679.html
Российское наступление в Харьковской области – разбор на картах в спецвыпуске Время Ч
Российское наступление в Харьковской области – разбор на картах в спецвыпуске Время Ч
Sputnik Грузия
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T12:03+0400
2024-05-14T12:03+0400
2024-05-14T12:14+0400
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Наступление группировки "Север", ситуацию в Харьковской области и хаос в ВСУ обсудили в специальном выпуске программы "Время-Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.
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мультимедиа, видео, в мире, видео
мультимедиа, видео, в мире, видео
Российское наступление в Харьковской области – разбор на картах в спецвыпуске Время Ч
12:03 14.05.2024 (обновлено: 12:14 14.05.2024)
Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч"
Наступление группировки "Север", ситуацию в Харьковской области и хаос в ВСУ обсудили в специальном выпуске программы "Время-Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.