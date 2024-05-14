https://sputnik-georgia.ru/20240514/rossiyskoe-nastuplenie-v-kharkovskoy-oblasti---razbor-na-kartakh-v-spetsvypuske-vremya-ch-287899679.html

Российское наступление в Харьковской области – разбор на картах в спецвыпуске Время Ч

Российское наступление в Харьковской области – разбор на картах в спецвыпуске Время Ч

Sputnik Грузия

Смотрите в видео новый выпуск программы "Время Ч" 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T12:03+0400

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Наступление группировки "Север", ситуацию в Харьковской области и хаос в ВСУ обсудили в специальном выпуске программы "Время-Ч" с военным экспертом Александром Хроленко.

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