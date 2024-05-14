https://sputnik-georgia.ru/20240514/v-gruzii-ozhidaetsya-khoroshiy-urozhay-fistashek--produktsii-khvatit-i-na-eksport-287895473.html

В Грузии ожидается хороший урожай фисташек – продукции хватит и на экспорт

В Грузии ожидается хороший урожай фисташек – продукции хватит и на экспорт

Sputnik Грузия

В текущем году ожидается собрать несколько десятков тонн фисташек, небольшое количество которых будет экспортировано в страны ЕС, заявил производитель 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T10:52+0400

2024-05-14T10:52+0400

2024-05-14T10:52+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузинские фермеры ожидают хороший урожай фисташек в 2024 году – продукция массово появится на местном рынке и даже экспортировать на международные рынки, заявил председатель Ассоциации фисташки Грузии Отар Ангуридзе. Производство фисташек в Грузии имеет 7-8-летнюю историю. В настоящее время в стране засажено более тысячи гектаров фисташковых садов и с каждым годом эти площади увеличиваются. По мнению экспертов в этой области, почвенно-климатические условия для производства фисташек в Грузии особенно хороши в регионах Кахети, Квемо Картли и Шида Картли. Он отметил, в текущем году ожидается собрать несколько десятков тонн фисташек, небольшое количество которых будет экспортировано в страны ЕС, так как местное население имеет высокую покупательную способность. В настоящее время крупнейшим производителем фисташек в мире являются США, Иран и Турция. В Ассоциация фисташек считают, что благодаря качеству грузинских фисташек у нее есть потенциал быть конкурентноспособной. Кроме того, по словам эксперта, из года в год осведомленность и спрос на фисташки как орехоплодную культуру в Грузии растет, и как следствие, увеличивается количество фермеров, заинтересованных в выращивании этой культуры, а также количество фисташковых садов. По прогнозу самих фермеров, в ближайшие 2-3 года можно будет заменить импортную продукцию на 80%. Представители отрасли говорят, что экономика Грузии может получить большую выгоду от развития фисташковой отрасли, поскольку фисташки считаются высокобюджетной продукцией. В настоящее время цена одного килограмма фисташек на международных рынках начинается от 10 долларов, и в зависимости от качества эта цена увеличивается. Устойчивый рост цен обусловлен ростом спроса на фисташки по сравнению с прошлым годом на 20-25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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