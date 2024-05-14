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В Грузии ожидается хороший урожай фисташек – продукции хватит и на экспорт
В Грузии ожидается хороший урожай фисташек – продукции хватит и на экспорт
Sputnik Грузия
В текущем году ожидается собрать несколько десятков тонн фисташек, небольшое количество которых будет экспортировано в страны ЕС, заявил производитель 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T10:52+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузинские фермеры ожидают хороший урожай фисташек в 2024 году – продукция массово появится на местном рынке и даже экспортировать на международные рынки, заявил председатель Ассоциации фисташки Грузии Отар Ангуридзе. Производство фисташек в Грузии имеет 7-8-летнюю историю. В настоящее время в стране засажено более тысячи гектаров фисташковых садов и с каждым годом эти площади увеличиваются. По мнению экспертов в этой области, почвенно-климатические условия для производства фисташек в Грузии особенно хороши в регионах Кахети, Квемо Картли и Шида Картли. Он отметил, в текущем году ожидается собрать несколько десятков тонн фисташек, небольшое количество которых будет экспортировано в страны ЕС, так как местное население имеет высокую покупательную способность. В настоящее время крупнейшим производителем фисташек в мире являются США, Иран и Турция. В Ассоциация фисташек считают, что благодаря качеству грузинских фисташек у нее есть потенциал быть конкурентноспособной. Кроме того, по словам эксперта, из года в год осведомленность и спрос на фисташки как орехоплодную культуру в Грузии растет, и как следствие, увеличивается количество фермеров, заинтересованных в выращивании этой культуры, а также количество фисташковых садов. По прогнозу самих фермеров, в ближайшие 2-3 года можно будет заменить импортную продукцию на 80%. Представители отрасли говорят, что экономика Грузии может получить большую выгоду от развития фисташковой отрасли, поскольку фисташки считаются высокобюджетной продукцией. В настоящее время цена одного килограмма фисташек на международных рынках начинается от 10 долларов, и в зависимости от качества эта цена увеличивается. Устойчивый рост цен обусловлен ростом спроса на фисташки по сравнению с прошлым годом на 20-25%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, кахети, шида картли, сельское хозяйство грузии
экономика, грузия, новости, кахети, шида картли, сельское хозяйство грузии
В Грузии ожидается хороший урожай фисташек – продукции хватит и на экспорт
В текущем году ожидается собрать несколько десятков тонн фисташек, небольшое количество которых будет экспортировано в страны ЕС, заявил производитель
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Грузинские фермеры ожидают хороший урожай фисташек в 2024 году – продукция массово появится на местном рынке и даже экспортировать на международные рынки, заявил председатель Ассоциации фисташки Грузии Отар Ангуридзе.
Производство фисташек в Грузии имеет 7-8-летнюю историю. В настоящее время в стране засажено более тысячи гектаров фисташковых садов и с каждым годом эти площади увеличиваются. По мнению экспертов в этой области, почвенно-климатические условия для производства фисташек в Грузии особенно хороши в регионах Кахети, Квемо Картли и Шида Картли.
"В 2024 году мы ожидаем увеличение производства в два раза, и все это создает ожидание того, что страна сможет не только заменить импортную продукцию, но и экспортировать фисташки. Этот год станет первым годом, когда грузинские фисташки массово появятся в сетевых маркетах", – заявил Ангуридзе в эфире телеканала "ТВ Пирвели".
Он отметил, в текущем году ожидается собрать несколько десятков тонн фисташек, небольшое количество которых будет экспортировано в страны ЕС, так как местное население имеет высокую покупательную способность.
В настоящее время крупнейшим производителем фисташек в мире являются США, Иран и Турция. В Ассоциация фисташек считают, что благодаря качеству грузинских фисташек у нее есть потенциал быть конкурентноспособной.
"В результате различных исследований выяснилось, что в Грузии очень хорошие условия для производства фисташек, как с точки зрения почвенных, так и климатических условий, поэтому производимая продукция отличается высоким качеством", – сказал Ангуридзе.
Кроме того, по словам эксперта, из года в год осведомленность и спрос на фисташки как орехоплодную культуру в Грузии растет, и как следствие, увеличивается количество фермеров, заинтересованных в выращивании этой культуры, а также количество фисташковых садов.
По прогнозу самих фермеров, в ближайшие 2-3 года можно будет заменить импортную продукцию на 80%.
Представители отрасли говорят, что экономика Грузии может получить большую выгоду от развития фисташковой отрасли, поскольку фисташки считаются высокобюджетной продукцией. В настоящее время цена одного килограмма фисташек на международных рынках начинается от 10 долларов, и в зависимости от качества эта цена увеличивается. Устойчивый рост цен обусловлен ростом спроса на фисташки по сравнению с прошлым годом на 20-25%.