https://sputnik-georgia.ru/20240514/v-parlamente-gruzii-uroven-bezopasnosti-smyagchaetsya-s-krasnogo-do-zheltogo-287916544.html

В парламенте Грузии уровень безопасности смягчается с красного до желтого

В парламенте Грузии уровень безопасности смягчается с красного до желтого

Sputnik Грузия

До окончания парламентских мероприятий будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T23:31+0400

2024-05-14T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. С 09:30 15 мая до дальнейшего уведомления во Дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности, говорится в заявлении аппарата парламента.После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении ситуация у парламента крайне накалилась. Часть участников акции протеста повредила заграждения с целью попасть к дверям парламента, другая часть пыталась перелезть через них. МВД оттеснило протестующих от здания парламента, задержав при этом 13 человек.В документе отмечается, что до окончания парламентских мероприятий в здании будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя.Целью данного мероприятия является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента Грузии, подчеркивается в заявлении.С 17:00 14 мая в парламенте был введен красный уровень безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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