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В парламенте Грузии уровень безопасности смягчается с красного до желтого
В парламенте Грузии уровень безопасности смягчается с красного до желтого
Sputnik Грузия
До окончания парламентских мероприятий будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T23:31+0400
2024-05-14T23:31+0400
2024-05-15T00:21+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. С 09:30 15 мая до дальнейшего уведомления во Дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности, говорится в заявлении аппарата парламента.После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении ситуация у парламента крайне накалилась. Часть участников акции протеста повредила заграждения с целью попасть к дверям парламента, другая часть пыталась перелезть через них. МВД оттеснило протестующих от здания парламента, задержав при этом 13 человек.В документе отмечается, что до окончания парламентских мероприятий в здании будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя.Целью данного мероприятия является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента Грузии, подчеркивается в заявлении.С 17:00 14 мая в парламенте был введен красный уровень безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, парламент грузии
В парламенте Грузии уровень безопасности смягчается с красного до желтого
23:31 14.05.2024 (обновлено: 00:21 15.05.2024)
До окончания парламентских мероприятий будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. С 09:30 15 мая до дальнейшего уведомления во Дворце парламента Грузии будет действовать желтый уровень безопасности, говорится в заявлении аппарата парламента.
После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении ситуация у парламента крайне накалилась. Часть участников акции протеста повредила заграждения с целью попасть к дверям парламента, другая часть пыталась перелезть через них. МВД оттеснило протестующих от здания парламента, задержав при этом 13 человек.
"В соответствии с приказом председателя парламента Грузии с 09:30 15 мая до дальнейшего уведомления во дворце парламента будет действовать желтый уровень безопасности – вход в здание парламента для посетителей будет ограничен. На запланированные парламентские мероприятия (в том числе заседания комитетов) будут допущены только лица, приглашенные соответствующими структурными единицами", – говорится в заявлении.
В документе отмечается, что до окончания парламентских мероприятий в здании будет допущено не более двух аккредитованных групп от каждого телевещателя.
Целью данного мероприятия является обеспечение рабочей и безопасной среды в здании парламента Грузии, подчеркивается в заявлении.
С 17:00 14 мая в парламенте был введен красный уровень безопасности.