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В парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности
В парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности
Sputnik Грузия
Во время красного уровня в парламент Грузии не будет допущено ни одно лицо 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T17:27+0400
2024-05-14T17:27+0400
2024-05-14T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Красный уровень безопасности заработал в парламенте Грузии с 17:00 14 мая, говорится в сообщении законодательного органа страны. Усиленная мера безопасности будет действовать до ее упразднения. Дополнительные меры безопасности приняты в соответствии с приказом спикера парламента Грузии №1/259/23 от 4 сентября 2023 года об утверждении правил обеспечения безопасности во Дворце парламента Грузии. После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении ситуация у парламента крайне накалилась. Часть участников акции протеста повредила заграждения с целью попасть к дверям парламента, другая часть пыталась перелезть через них. В настоящее время полиция оттеснила протестующих, ведутся задержания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
В парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности
17:27 14.05.2024 (обновлено: 17:50 14.05.2024)
Во время красного уровня в парламент Грузии не будет допущено ни одно лицо
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Красный уровень безопасности заработал в парламенте Грузии с 17:00 14 мая, говорится в сообщении законодательного органа страны.
Усиленная мера безопасности будет действовать до ее упразднения.
"Во время красного уровня 14 мая в парламент Грузии не будет допущено ни одно лицо, кроме лиц, определенных главой аппарата парламента в соответствии со спецификой угрозы и необходимостью ее избежать", – говорится в сообщении.
Дополнительные меры безопасности приняты в соответствии с приказом спикера парламента Грузии №1/259/23 от 4 сентября 2023 года об утверждении правил обеспечения безопасности во Дворце парламента Грузии.
После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении ситуация у парламента крайне накалилась. Часть участников акции протеста повредила заграждения с целью попасть к дверям парламента, другая часть пыталась перелезть через них. В настоящее время полиция оттеснила протестующих, ведутся задержания.