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В парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности
В парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности
Sputnik Грузия
Во время красного уровня в парламент Грузии не будет допущено ни одно лицо 14.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-14T17:27+0400
2024-05-14T17:50+0400
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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Красный уровень безопасности заработал в парламенте Грузии с 17:00 14 мая, говорится в сообщении законодательного органа страны. Усиленная мера безопасности будет действовать до ее упразднения. Дополнительные меры безопасности приняты в соответствии с приказом спикера парламента Грузии №1/259/23 от 4 сентября 2023 года об утверждении правил обеспечения безопасности во Дворце парламента Грузии. После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении ситуация у парламента крайне накалилась. Часть участников акции протеста повредила заграждения с целью попасть к дверям парламента, другая часть пыталась перелезть через них. В настоящее время полиция оттеснила протестующих, ведутся задержания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, политика, новости, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах
грузия, политика, новости, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах

В парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности

17:27 14.05.2024 (обновлено: 17:50 14.05.2024)
© photo: Sputnik / StringerСпецназ. Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 14 мая 2024 года
Спецназ. Акция протеста сторонников оппозиции в столице Грузии 14 мая 2024 года - Sputnik Грузия, 1920, 14.05.2024
© photo: Sputnik / Stringer
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Во время красного уровня в парламент Грузии не будет допущено ни одно лицо
ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Красный уровень безопасности заработал в парламенте Грузии с 17:00 14 мая, говорится в сообщении законодательного органа страны.
Усиленная мера безопасности будет действовать до ее упразднения.

"Во время красного уровня 14 мая в парламент Грузии не будет допущено ни одно лицо, кроме лиц, определенных главой аппарата парламента в соответствии со спецификой угрозы и необходимостью ее избежать", – говорится в сообщении.

Дополнительные меры безопасности приняты в соответствии с приказом спикера парламента Грузии №1/259/23 от 4 сентября 2023 года об утверждении правил обеспечения безопасности во Дворце парламента Грузии.
После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении ситуация у парламента крайне накалилась. Часть участников акции протеста повредила заграждения с целью попасть к дверям парламента, другая часть пыталась перелезть через них. В настоящее время полиция оттеснила протестующих, ведутся задержания.
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