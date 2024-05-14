https://sputnik-georgia.ru/20240514/v-parlamente-gruzii-vveli-krasnyy-uroven-bezopasnosti-287908819.html

В парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности

В парламенте Грузии ввели красный уровень безопасности

Sputnik Грузия

Во время красного уровня в парламент Грузии не будет допущено ни одно лицо 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T17:27+0400

2024-05-14T17:27+0400

2024-05-14T17:50+0400

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политика

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парламент грузии

акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Красный уровень безопасности заработал в парламенте Грузии с 17:00 14 мая, говорится в сообщении законодательного органа страны. Усиленная мера безопасности будет действовать до ее упразднения. Дополнительные меры безопасности приняты в соответствии с приказом спикера парламента Грузии №1/259/23 от 4 сентября 2023 года об утверждении правил обеспечения безопасности во Дворце парламента Грузии. После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении ситуация у парламента крайне накалилась. Часть участников акции протеста повредила заграждения с целью попасть к дверям парламента, другая часть пыталась перелезть через них. В настоящее время полиция оттеснила протестующих, ведутся задержания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, политика, новости, парламент грузии, акция против закона об иноагентах, законопроект об иноагентах