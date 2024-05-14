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Внешняя торговля Грузии продолжает падать – новые данные

Внешняя торговля Грузии продолжает падать – новые данные

Sputnik Грузия

Экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, что на 10,1% меньше, чем в январе-апреле 2023 года 14.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-14T09:01+0400

2024-05-14T09:01+0400

2024-05-14T09:01+0400

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национальная служба статистики грузии "сакстат"

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ТБИЛИСИ, 14 мая — Sputnik. Внешнеторговый оборот Грузии в январе-апреле 2024 года упал на 2,7% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составил почти 6,6 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), говорится в сообщении на сайте Национальной службы статистики страны "Сакстат". За отчетный период в страну импортировали продукцию на 4,8 миллиарда долларов, что на 0,3% больше данных за январь-апрель 2023 года. Экспорт составил 1,7 миллиарда долларов, что на 10,1% меньше, чем в январе-апреле 2023 года. Отрицательный торговый баланс Грузии составил более 3 миллиардов долларов, что примерно на 7,5% больше аналогичного показателя прошлого года. Внешнеторговый оборот Грузии в 2023 году вырос на 12,5% по сравнению с 2022 годом и составил 21,5 миллиарда долларов (без учета неорганизованной торговли), при этом грузинскую продукцию в прошлом году вывезли на сумму около 6,1 миллиарда долларов – почти на 9,1% больше по сравнению с 2022 годом. За отчетный период в страну импортировали продукцию на сумму в размере 15,4 миллиарда долларов, что на 14% больше, чем в 2022 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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экономика, грузия, новости, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат"