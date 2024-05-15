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Котенок в блюдце и лошадь без головы: финалисты конкурса Comedy Pet Photo 2024
Котенок в блюдце и лошадь без головы: финалисты конкурса Comedy Pet Photo 2024
Sputnik Грузия
Объявлены финалисты конкурса самых смешных фотографий домашних животных Comedy Pet Photo Awards 2024. Смотрите в фотоленте Sputnik забавные снимки 15.05.2024, Sputnik Грузия
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Изображения были выбраны экспертным жюри. При отборе оно руководствовалось качеством фотографий и их комичностью.Конкурс придуман фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. С помощью фотоконкурса они хотят отметить позитивную роль домашних питомцев в жизни людей и поддержать движение защиты животных.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс

Котенок в блюдце и лошадь без головы: финалисты конкурса Comedy Pet Photo 2024

15:33 15.05.2024 (обновлено: 15:43 15.05.2024)
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Объявлены финалисты конкурса самых смешных фотографий домашних животных Comedy Pet Photo Awards 2024. Смотрите в фотоленте Sputnik забавные снимки
Изображения были выбраны экспертным жюри. При отборе оно руководствовалось качеством фотографий и их комичностью.
Конкурс придуман фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. С помощью фотоконкурса они хотят отметить позитивную роль домашних питомцев в жизни людей и поддержать движение защиты животных.
© photo : Alina Vogel/Comedy Pets

Снимок "Любительница солнца" немецкого фотографа Алины Фогель.

Снимок &quot;Любительница солнца&quot; немецкого фотографа Алины Фогель. - Sputnik Грузия
1/10
© photo : Alina Vogel/Comedy Pets

Снимок "Любительница солнца" немецкого фотографа Алины Фогель.

© photo : Atsuyuki Ohshima/Comedy Pets

Снимок "Котенок на кухне" японского фотографа Ацуюки Осима.

Снимок &quot;Котенок на кухне&quot; японского фотографа Ацуюки Осима. - Sputnik Грузия
2/10
© photo : Atsuyuki Ohshima/Comedy Pets

Снимок "Котенок на кухне" японского фотографа Ацуюки Осима.

© photo : David Kertzman/Comedy Pets

Снимок "О чем я думаю" бразильского фотографа Дэвида Керцмана.

Снимок &quot;О чем я думаю&quot; бразильского фотографа Дэвида Керцмана. - Sputnik Грузия
3/10
© photo : David Kertzman/Comedy Pets

Снимок "О чем я думаю" бразильского фотографа Дэвида Керцмана.

© photo : Lock Liu/Comedy Pets

Снимок "Пришло время вставать" китайского фотографа Лока Лю.

Снимок &quot;Пришло время вставать&quot; китайского фотографа Лока Лю. - Sputnik Грузия
4/10
© photo : Lock Liu/Comedy Pets

Снимок "Пришло время вставать" китайского фотографа Лока Лю.

© photo : Jonathan Casey/Comedy Pets

Снимок "Новая Роза" британского фотографа Джонатана Кейси.

Снимок &quot;Новая Роза&quot; британского фотографа Джонатана Кейси. - Sputnik Грузия
5/10
© photo : Jonathan Casey/Comedy Pets

Снимок "Новая Роза" британского фотографа Джонатана Кейси.

© photo : Sylvia Michel/Comedy Pets

Снимок "Взгляните, бу!" швейцарского фотографа Сильвии Мишель.

Снимок &quot;Взгляните, бу!&quot; швейцарского фотографа Сильвии Мишель. - Sputnik Грузия
6/10
© photo : Sylvia Michel/Comedy Pets

Снимок "Взгляните, бу!" швейцарского фотографа Сильвии Мишель.

© photo : Luiza Ribeiro/Comedy Pets

Снимок "Сердитый пес" африканского фотографа Луизы Рибейро.

Снимок &quot;Сердитый пес&quot; африканского фотографа Луизы Рибейро. - Sputnik Грузия
7/10
© photo : Luiza Ribeiro/Comedy Pets

Снимок "Сердитый пес" африканского фотографа Луизы Рибейро.

© photo : Charlotte Kitchen/Comedy Pets

Снимок "Уставший осел" британского фотографа Шарлотты Китчен.

Снимок &quot;Уставший осел&quot; британского фотографа Шарлотты Китчен. - Sputnik Грузия
8/10
© photo : Charlotte Kitchen/Comedy Pets

Снимок "Уставший осел" британского фотографа Шарлотты Китчен.

© photo : Julia Illig/Comedy Pets

Снимок "Кудри на ветру" немецкого фотографа Джулии Иллиг.

Снимок &quot;Кудри на ветру&quot; немецкого фотографа Джулии Иллиг. - Sputnik Грузия
9/10
© photo : Julia Illig/Comedy Pets

Снимок "Кудри на ветру" немецкого фотографа Джулии Иллиг.

© photo : Kenichi Morinaga/Comedy Pets

Снимок "Кот в капкане. Как Супер Марио" японского фотографа Кеничи Моринага.

Снимок &quot;Кот в капкане. Как Супер Марио&quot; японского фотографа Кеничи Моринага. - Sputnik Грузия
10/10
© photo : Kenichi Morinaga/Comedy Pets

Снимок "Кот в капкане. Как Супер Марио" японского фотографа Кеничи Моринага.

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