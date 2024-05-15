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Котенок в блюдце и лошадь без головы: финалисты конкурса Comedy Pet Photo 2024

Котенок в блюдце и лошадь без головы: финалисты конкурса Comedy Pet Photo 2024

Sputnik Грузия

Объявлены финалисты конкурса самых смешных фотографий домашних животных Comedy Pet Photo Awards 2024. Смотрите в фотоленте Sputnik забавные снимки 15.05.2024, Sputnik Грузия

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Изображения были выбраны экспертным жюри. При отборе оно руководствовалось качеством фотографий и их комичностью.Конкурс придуман фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. С помощью фотоконкурса они хотят отметить позитивную роль домашних питомцев в жизни людей и поддержать движение защиты животных.

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фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс