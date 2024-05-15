https://sputnik-georgia.ru/20240515/287920348.html
Котенок в блюдце и лошадь без головы: финалисты конкурса Comedy Pet Photo 2024
Котенок в блюдце и лошадь без головы: финалисты конкурса Comedy Pet Photo 2024
Sputnik Грузия
Объявлены финалисты конкурса самых смешных фотографий домашних животных Comedy Pet Photo Awards 2024. Смотрите в фотоленте Sputnik забавные снимки 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T15:33+0400
2024-05-15T15:33+0400
2024-05-15T15:43+0400
мультимедиа
фотоленты
новости в фотографиях
в мире
фотоконкурс
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287920923_1349:1125:2990:2048_1920x0_80_0_0_6fc973614631a4654c05ae7b17be1366.jpg
Изображения были выбраны экспертным жюри. При отборе оно руководствовалось качеством фотографий и их комичностью.Конкурс придуман фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. С помощью фотоконкурса они хотят отметить позитивную роль домашних питомцев в жизни людей и поддержать движение защиты животных.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/0f/287920923_1503:1001:2899:2048_1920x0_80_0_0_7bd8b44ce31280feb37a1ceac0b29858.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс
фото, мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, в мире, фотоконкурс
Котенок в блюдце и лошадь без головы: финалисты конкурса Comedy Pet Photo 2024
15:33 15.05.2024 (обновлено: 15:43 15.05.2024)
Объявлены финалисты конкурса самых смешных фотографий домашних животных Comedy Pet Photo Awards 2024. Смотрите в фотоленте Sputnik забавные снимки
Изображения были выбраны экспертным жюри. При отборе оно руководствовалось качеством фотографий и их комичностью.
Конкурс придуман фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом. С помощью фотоконкурса они хотят отметить позитивную роль домашних питомцев в жизни людей и поддержать движение защиты животных.
Снимок "Любительница солнца" немецкого фотографа Алины Фогель.
Снимок "Котенок на кухне" японского фотографа Ацуюки Осима.
Снимок "О чем я думаю" бразильского фотографа Дэвида Керцмана.
Снимок "Пришло время вставать" китайского фотографа Лока Лю.
Снимок "Новая Роза" британского фотографа Джонатана Кейси.
Снимок "Взгляните, бу!" швейцарского фотографа Сильвии Мишель.
Снимок "Сердитый пес" африканского фотографа Луизы Рибейро.
Снимок "Уставший осел" британского фотографа Шарлотты Китчен.
Снимок "Кудри на ветру" немецкого фотографа Джулии Иллиг.
Снимок "Кот в капкане. Как Супер Марио" японского фотографа Кеничи Моринага.