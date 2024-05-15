https://sputnik-georgia.ru/20240515/gruziya-mozhet-stat-regionalnym-fintekh-khabom--glava-assotsiatsii-287895627.html

Грузия может стать региональным финтех-хабом – глава Ассоциации

Грузия может стать региональным финтех-хабом – глава Ассоциации

Sputnik Грузия

На прошлой неделе Нацбанк Грузии подписал меморандум о взаимопонимании с сингапурской организацией Elevand 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T10:34+0400

2024-05-15T10:34+0400

2024-05-15T10:34+0400

экономика

грузия

новости

финансирование обучения

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e8/05/07/287791785_0:2:3078:1733_1920x0_80_0_0_2a4beb7c0d99aefa26b47644acdd6244.jpg

ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Грузинский рынок становится привлекательным для международных компаний, предоставляющих финансовые услуги с использованием информационных технологий, поэтому страна действительно может стать региональным финтех-хабом, заявил руководитель Ассоциации финтеха Грузии Давид Киквидзе. Национальный банк Грузии активно работает над развитием финансовых технологий, что подтверждается рядом успешных шагов, предпринятых для продвижения новых технологий и развития финтех-экосистемы, таких как открытый банкинг, цифровой лари, лаборатория регулирования и другие. Кроме того, в целях повышения осведомленности в финансовых технологиях постоянно проводятся информационно-образовательные встречи с привлечением международных партнеров и экспертов. По информации Киквидзе, в 2023 году на рынок Грузии вошли пять финтех-компаний, и еще несколько заинтересованы. По его словам, для развития сферы в Грузии есть и препятствия, исходя из того, что страна является очень маленьким рынком и может быть малопривлекательной для многих. На прошлой неделе Нацбанк Грузии подписал меморандум о взаимопонимании с сингапурской организацией Elevand, в рамках которого стороны договорились обмениваться знаниями и опытом в индустрии финансовых технологий. Подписание договора состоялось в рамках 57-й Ежегодной встречи Азиатского банка развития, которая прошла в Тбилиси 2-5 мая. Признавая потенциал Грузии в "Среднем коридоре", в рамках меморандума стороны обсуждают возможность взаимного сотрудничества для поддержки Грузии как регионального центра финансовых технологий. Именно с этой целью организация согласна поддерживать инициативы, направленные на продвижение грузинской финтех-экосистемы. Кроме того, в 2023 году делегация Нацбанка Грузии впервые приняла участие на крупнейшем международном фестивале Singapore FinTech Festival 2023. Сингапурский финтех-фестиваль проводится ежегодно и является крупнейшей финтех-выставкой в мире. Выставка позволяет заинтересованным в сфере финансовых технологий сторонам (инвесторам, предпринимателям, экспертам и регуляторам) установить друг с другом деловые отношения, обменяться мнениями и опытом, привлечь инвесторов и т. д.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

экономика, грузия, новости, финансирование обучения