https://sputnik-georgia.ru/20240515/kak-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-povliyayut-na-turizm---ekspert-287918876.html

Как акции против закона об "иноагентах" в Грузии повлияют на туризм – эксперт

Как акции против закона об "иноагентах" в Грузии повлияют на туризм – эксперт

Sputnik Грузия

Большинство стран считают Грузию свободной и безопасной для посещений, отметил эксперт 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T09:01+0400

2024-05-15T09:01+0400

2024-05-15T09:34+0400

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туризм

ника кварацхелия

законопроект об иноагентах

акция против закона об иноагентах

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. События в виде акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которые проходят в Тбилиси почти месяц, в целом, мешают развитию туризма, но в данном случае сфера несильно пострадает, заявил эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия в беседе со Sputnik Грузия. В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентах". Их проводят оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют законопроект "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Не принимать законопроект призывают Грузию ЕС, США, НАТО и другие западные партнеры. По словам эксперта, Грузия может недосчитаться туристов лишь в том случае, если МИД стран, граждане которых приезжают в Грузию, рекомендуют своему населению воздержаться от поездок или ехать с осторожностью. Тем не менее, Кварацхелия заверил, что большинство стран считают Грузию свободной и безопасной для посещений. По информации эксперта, 80% туристов Грузии составляют граждане четырех соседних стран – Турции, Армении, Азербайджана и России. 20% были Европы, США и других частей мира. Кварацхелия считает, что акции в стране не продлятся долго и вскоре обстановка в грузинской столице нормализуется. Успехи туризма Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID 19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – $4,5 млрд. Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили $4,1 млрд долларов, на 17,3% больше, чем в 2022 году ($3,5 млрд). Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года ($3,3 млрд). Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – $938,4 млн, на 4,7% больше, чем в 2022 году. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Скандальный законопроект Во вторник, 14 мая, парламент Грузии принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его. Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента Грузии в центре Тбилиси в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, политика, туризм, ника кварацхелия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах