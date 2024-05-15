https://sputnik-georgia.ru/20240515/kak-aktsii-protiv-zakona-ob-inoagentakh-v-gruzii-povliyayut-na-turizm---ekspert-287918876.html
Как акции против закона об "иноагентах" в Грузии повлияют на туризм – эксперт
Как акции против закона об "иноагентах" в Грузии повлияют на туризм – эксперт
Sputnik Грузия
Большинство стран считают Грузию свободной и безопасной для посещений, отметил эксперт 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T09:01+0400
2024-05-15T09:01+0400
2024-05-15T09:34+0400
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акция против закона об иноагентах
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. События в виде акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которые проходят в Тбилиси почти месяц, в целом, мешают развитию туризма, но в данном случае сфера несильно пострадает, заявил эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия в беседе со Sputnik Грузия. В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентах". Их проводят оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют законопроект "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Не принимать законопроект призывают Грузию ЕС, США, НАТО и другие западные партнеры. По словам эксперта, Грузия может недосчитаться туристов лишь в том случае, если МИД стран, граждане которых приезжают в Грузию, рекомендуют своему населению воздержаться от поездок или ехать с осторожностью. Тем не менее, Кварацхелия заверил, что большинство стран считают Грузию свободной и безопасной для посещений. По информации эксперта, 80% туристов Грузии составляют граждане четырех соседних стран – Турции, Армении, Азербайджана и России. 20% были Европы, США и других частей мира. Кварацхелия считает, что акции в стране не продлятся долго и вскоре обстановка в грузинской столице нормализуется. Успехи туризма Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID 19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – $4,5 млрд. Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили $4,1 млрд долларов, на 17,3% больше, чем в 2022 году ($3,5 млрд). Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года ($3,3 млрд). Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – $938,4 млн, на 4,7% больше, чем в 2022 году. Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров. Скандальный законопроект Во вторник, 14 мая, парламент Грузии принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию. За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его. Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента Грузии в центре Тбилиси в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, политика, туризм, ника кварацхелия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
грузия, новости, общество, политика, туризм, ника кварацхелия, законопроект об иноагентах, акция против закона об иноагентах
Как акции против закона об "иноагентах" в Грузии повлияют на туризм – эксперт
09:01 15.05.2024 (обновлено: 09:34 15.05.2024)
Большинство стран считают Грузию свободной и безопасной для посещений, отметил эксперт
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. События в виде акций протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", которые проходят в Тбилиси почти месяц, в целом, мешают развитию туризма, но в данном случае сфера несильно пострадает, заявил эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия в беседе со Sputnik Грузия.
В Тбилиси ежедневно с 15 апреля проходят масштабные акции против т. н. закона об "иноагентах". Их проводят оппозиционеры, неправительственные организации и гражданские активисты, которые называют законопроект "российским законом" и обвиняют власти в изменении внешнего курса. Не принимать законопроект призывают Грузию ЕС, США, НАТО и другие западные партнеры.
"Конечно, в целом такие события мешают туризму и его развитию. Такое случается во многих странах, и я не вижу ничего такого, что повлияло бы на туризм. Те, кто приезжал в страну, все равно приедут", – заявил Кварацхелия.
По словам эксперта, Грузия может недосчитаться туристов лишь в том случае, если МИД стран, граждане которых приезжают в Грузию, рекомендуют своему населению воздержаться от поездок или ехать с осторожностью.
Тем не менее, Кварацхелия заверил, что большинство стран считают Грузию свободной и безопасной для посещений.
По информации эксперта, 80% туристов Грузии составляют граждане четырех соседних стран – Турции, Армении, Азербайджана и России. 20% были Европы, США и других частей мира.
"Думаю, черноморским курортам Грузии нечего бояться, туристы будут. На море в основном приезжали из бывшего Советского Союза. Будет много туристов и из России ввиду того, что у них выбор небольшой, а в Грузии стоимость отдыха приемлемая. Думаю, боятся провала сезона не стоит, желательно, конечно, чтобы у нас было спокойствие", – отметил он.
Кварацхелия считает, что акции в стране не продлятся долго и вскоре обстановка в грузинской столице нормализуется.
Грузинский туризм, который серьезно пострадал в результате пандемии COVID 19, продолжает уверенно восстанавливаться и даже достигать все новых рекордов. Согласно прогнозам правительства, в 2024 году будет побит рекорд 2023 года, и страна заработает на туризме почти на 10% больше – $4,5 млрд.
Доходы Грузии от международных путешественников за 2023 год составили $4,1 млрд долларов, на 17,3% больше, чем в 2022 году ($3,5 млрд). Кроме того, доходы 2023 года на 26,2% превысили рекордные показатели 2019 года ($3,3 млрд).
Наибольшую сумму в 2023 году потратили визитеры из России – $938,4 млн, на 4,7% больше, чем в 2022 году.
Согласно данным Национальной службы статистики "Сакстат", в 2023 году иностранцы посетили Грузию 7,1 млн раз, что на 30,3% больше, чем за 2022 год. Больше всего визитеров было из России – 1,2 млн, что составляет 23,2% от общего числа визитеров.
Во вторник, 14 мая, парламент Грузии принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", обязывающий финансируемые из-за рубежа неправительственные организации и СМИ регистрироваться в специальном реестре и заполнять ежегодную декларацию.
За законопроект проголосовали 84 депутата, а против – 30.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что наложит вето на законопроект, но у парламента есть возможность преодолеть его.
Обсуждение законопроекта проходило на фоне протестов и драк между депутатами от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и оппозиционных партий, которые выступают против закона. Возле парламента Грузии в центре Тбилиси в очередной раз собрались участники акций, перекрыв проспект Руставели, а также боковой вход в здание.
Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.
Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.
Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.
Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.