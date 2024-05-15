https://sputnik-georgia.ru/20240515/kakogo-chisla-otmechayut-svyatuyu-troitsu-v-2024-tserkovnyy-kalendar-287927835.html
Какого числа отмечают Святую Троицу в 2024? Церковный календарь
Какого числа отмечают Святую Троицу в 2024? Церковный календарь
Sputnik Грузия
Святая Троица – один из главных праздников, который христиане по церковному календарю отмечают ежегодно на 50-й день после Воскресения Христова 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T20:02+0400
2024-05-15T20:02+0400
2024-05-15T20:02+0400
справки
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Пасху католики в 2024 году отметили 31 марта, а православные – 5 мая. Какого числа отмечают верующие Святую Троицу в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия. Какого числа Святая Троица в 2024? Праздник по церковному календарю выпадает всегда на воскресенье – в 2024-м католики отметят Святую Троицу 19 мая, а православные – 23 июня. На Троицу верующие вспоминают евангельское событие – сошествие Святого Духа на апостолов Христа, которое обещал им Спаситель перед Своим Вознесением. Первым христианским храмом по Евангелию стала сионская горница, где Святой Дух сошел на учеников Спасителя в виде огненных языков. Это явление – символ триединства Бога, трех ипостасей Троицы, то есть единые Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух творят мир и освящают его Божественной благодатью. Церковный календарь Праздник Святой Троицы, который установили апостолы, праздновали ежегодно, о чем свидетельствуют Апостольские постановления. В древности Троицу праздновали торжественно и крестили в этот день так называемых оглашенных (лиц, готовящихся принять крещение), подобно тому, как люди крестились после первой проповеди апостолов. Пятидесятница стала общераспространенной уже в первые века христианства, однако официально в церковный календарь праздник внесли в конце IV века, после того, как догмат о Святой Троице приняли на Втором Вселенском Соборе в Константинополе в 381 году. Материал подготовлен на основе открытых источников
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
справки
Какого числа отмечают Святую Троицу в 2024? Церковный календарь
Святая Троица – один из главных праздников, который христиане по церковному календарю отмечают ежегодно на 50-й день после Воскресения Христова
Пасху католики в 2024 году отметили 31 марта, а православные – 5 мая.
Какого числа отмечают верующие Святую Троицу в 2024 году, читайте в Sputnik Грузия
.
Какого числа Святая Троица в 2024?
Праздник по церковному календарю выпадает всегда на воскресенье – в 2024-м католики отметят Святую Троицу 19 мая, а православные – 23 июня.
На Троицу верующие вспоминают евангельское событие – сошествие Святого Духа на апостолов Христа, которое обещал им Спаситель перед Своим Вознесением.
Первым христианским храмом по Евангелию стала сионская горница, где Святой Дух сошел на учеников Спасителя в виде огненных языков.
Это явление – символ триединства Бога, трех ипостасей Троицы, то есть единые Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух творят мир и освящают его Божественной благодатью.
Праздник Святой Троицы, который установили апостолы, праздновали ежегодно, о чем свидетельствуют Апостольские постановления.
В древности Троицу праздновали торжественно и крестили в этот день так называемых оглашенных (лиц, готовящихся принять крещение), подобно тому, как люди крестились после первой проповеди апостолов.
Пятидесятница стала общераспространенной уже в первые века христианства, однако официально в церковный календарь праздник внесли в конце IV века, после того, как догмат о Святой Троице приняли на Втором Вселенском Соборе в Константинополе в 381 году.
Материал подготовлен на основе открытых источников