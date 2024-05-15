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Оппозиция готовит кровопролитие: экс-глава аппарата президента Грузии о ситуации в Тбилиси
Оппозиция готовит кровопролитие: экс-глава аппарата президента Грузии о ситуации в Тбилиси
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Закон об "иноагентах" уже не интересует тех, кто стоит за протестами в Грузии, ведь теперь на повестке дня захват власти 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T09:43+0400
2024-05-15T09:43+0400
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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился директор Института стратегии управления, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии Петр Мамрадзе.Зачем оппозиция хочет пролить на уличных протестах кровь? Как США пытались вновь втащить Грузию в конфликт с Россией и почему у них это не получилось? Зачем Грузии нужен закон об "иноагентах"? Обо всём этом смотрите в видео.
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мультимедиа, политика, грузия, тбилиси, сша, петр мамрадзе, видео, видео
мультимедиа, политика, грузия, тбилиси, сша, петр мамрадзе, видео, видео
Оппозиция готовит кровопролитие: экс-глава аппарата президента Грузии о ситуации в Тбилиси
09:43 15.05.2024 (обновлено: 11:50 15.05.2024)
Закон об "иноагентах" уже не интересует тех, кто стоит за протестами в Грузии, ведь теперь на повестке дня захват власти
Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился директор Института стратегии управления, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии Петр Мамрадзе.
Зачем оппозиция хочет пролить на уличных протестах кровь? Как США пытались вновь втащить Грузию в конфликт с Россией и почему у них это не получилось? Зачем Грузии нужен закон об "иноагентах"?
Обо всём этом смотрите в видео.