https://sputnik-georgia.ru/20240515/oppozitsiya-gotovit-krovoprolitie-eks-glava-apparata-prezidenta-gruzii-o-situatsii-v-tbilisi-287923012.html

Оппозиция готовит кровопролитие: экс-глава аппарата президента Грузии о ситуации в Тбилиси

Оппозиция готовит кровопролитие: экс-глава аппарата президента Грузии о ситуации в Тбилиси

Sputnik Грузия

Закон об "иноагентах" уже не интересует тех, кто стоит за протестами в Грузии, ведь теперь на повестке дня захват власти 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T09:43+0400

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Таким мнением в интервью "Sputnik на русском" поделился директор Института стратегии управления, бывший руководитель аппарата президента и правительства Грузии Петр Мамрадзе.Зачем оппозиция хочет пролить на уличных протестах кровь? Как США пытались вновь втащить Грузию в конфликт с Россией и почему у них это не получилось? Зачем Грузии нужен закон об "иноагентах"? Обо всём этом смотрите в видео.

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