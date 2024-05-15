https://sputnik-georgia.ru/20240515/prezident-gruzii-rasskazala-zarubezhnym-gostyam-o-planakh-po-zakonu-ob-inoagentakh-287925793.html

Президент Грузии рассказала зарубежным гостям о планах по закону об "иноагентах"

Президент Грузии рассказала зарубежным гостям о планах по закону об "иноагентах"

Sputnik Грузия

По ее словам, она не даст властям себя использовать для сохранения лица 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T15:15+0400

2024-05-15T15:15+0400

2024-05-15T15:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили воспользуется правом вето в отношении закона "О прозрачности иностранного влияния", но не будет вести переговоры с властью, об этом она заявила на встрече с главами МИД Латвии, Литвы, Эстонии и Исландии в Тбилиси. Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>Парламент Грузии 14 мая принял в третьем чтении скандальный законопроект "О прозрачности иностранного влияния", против которого выступали как местные НПО и партии, так и западные партнеры. Между тем премьер-министр Грузии заявил, что власти готовы к открытой дискуссии, и предложил Зурабишвили представить согласованные с зарубежными партнерами мотивированные замечания к вето, чтобы появилась возможность внести в законопроект изменения. Президент, в свою очередь, заявила, что она не намерена "вступать в эту игру, чтобы облагораживать этот закон". По ее словам, она не даст властям себя использовать для сохранения лица."Сегодня стоит вопрос спасения страны. Для этого я ознакомила наших друзей с нашими будущими планами, какой должна быть европейская платформа, над которой я работаю уже несколько недель, которая сформирована и будет официально представлена обществу", – сказала Зурабишвили. Президент Грузии в начале февраля призвала прозападные политические силы объединиться вокруг одной идеи – интеграции в Евросоюз. Для этого она намерена создать "Платформу единства для Европы" и открыть при президентском аппарате координационный центр, который будет собирать идеи касательно европейского будущего Грузии, чтобы в дальнейшем разработать совместный документ. Скандальный закон Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию. Оппозиционеры, представители НПО и гражданские активисты, выступающие против принятия законопроекта "О прозрачности иностранного влияния", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС. Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы. Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, сша, латвия, литва, саломе зурабишвили , оон, нато