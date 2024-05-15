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Протесты продолжаются, закон об "иноагентах" принят, что же дальше? – видео

Протесты продолжаются, закон об "иноагентах" принят, что же дальше? – видео

Sputnik Грузия

Парламент Грузии принял закон об "иноагентах" 84 голосами за. Заседание парламента прошло на фоне беспорядков у здания в ходе акции протеста 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T15:26+0400

2024-05-15T15:26+0400

2024-05-15T15:41+0400

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акция против закона об иноагентах

законопроект об иноагентах

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Сотрудники МВД задержали в день принятия закона 13 человек за хулиганство и неподчинение полиции. После попыток протестующих сломать железные ограждения у здания парламента спецназ оттеснил митингующих вглубь проспекта Руставели.Правда, через несколько часов силы полиции отошли, и сторонники оппозиции вернулись на место традиционного митинга. Теперь президент Грузии Саломе Зурабишвили обещает, что наложит вето на закон об "иноагентах". Оппозиция не прекращает акции протеста, значительно расширив ареал их проведения. Шествия противников закона проходят по центральным улицам столицы Грузии в разное время суток. Протестующие блокируют движение машин на главных улицах в центре Тбилиси, иногда по несколько часов. Основные участники протестов – это молодежь и студенты, которые выходят на акции каждый день.

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