https://sputnik-georgia.ru/20240515/pryamaya-translyatsiya-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy--287920210.html
Прямая трансляция: брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Прямая трансляция: брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
Sputnik Грузия
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T11:30+0400
2024-05-15T11:30+0400
2024-05-15T11:34+0400
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в мире
мария захарова
мид россии
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Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов по актуальным мировым событиям и позиции России.
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мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии, видео
мультимедиа, видео, россия, в мире, мария захарова, мид россии, видео
Прямая трансляция: брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой
11:30 15.05.2024 (обновлено: 11:34 15.05.2024)
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке
Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов по актуальным мировым событиям и позиции России.