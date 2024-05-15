https://sputnik-georgia.ru/20240515/pryamaya-translyatsiya-brifing-ofitsialnogo-predstavitelya-mid-rossii-marii-zakharovoy--287920210.html

Прямая трансляция: брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой

Прямая трансляция: брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой

Sputnik Грузия

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отвечает на вопросы журналистов по актуальной повестке 15.05.2024, Sputnik Грузия

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мария захарова

мид россии

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Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова, отвечая на вопросы журналистов по актуальным мировым событиям и позиции России.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

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