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Секция интересов РФ в Грузии призывает россиян избегать места скопления людей

Секция интересов РФ в Грузии призывает россиян избегать места скопления людей

Sputnik Грузия

Гражданам России советуют воздержаться от участия в любых акциях, носящих политический характер 15.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-15T00:15+0400

2024-05-15T00:15+0400

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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Секция интересов РФ в Грузии при посольстве Швейцарии призывает россиян воздержаться от нахождения в местах массового скопления людей в Тбилиси, а также от участия в любых акциях, носящих политический характер, отмечено в заявлении. После принятия закона "О прозрачности иностранного влияния" в третьем чтении ситуация у парламента крайне накалилась. Часть участников акции протеста повредила заграждения с целью попасть к дверям парламента, другая часть пыталась перелезть через них. МВД оттеснило протестующих от здания парламента, задержав при этом 13 человек.Акции протеста проходят в Тбилиси с 15 апреля. Оппозиционеры, представители неправительственных организаций и гражданские активисты, выступающие против принятия т. н. закона об "иноагентах", утверждают, что он ставит в один ряд друзей и врагов Грузии, навешивает ярлыки и препятствует интеграции страны в ЕС.Законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" предполагает регистрацию неправительственных организаций и СМИ в реестре организаций, проводящих интересы зарубежной силы, если 20% их годового дохода – это зарубежное финансирование. В год раз они должны заполнять декларацию.Власти Грузии подчеркивают, что законы о прозрачности иностранного финансирования уже есть у США, Израиля и Австралии, а в Евросоюзе и Франции такие законопроекты находятся на стадии рассмотрения. Между тем к отказу от принятия данного законопроекта Грузию призвали Евросоюз и отдельные страны ЕС, США, ООН, НАТО и Совета Европы.Власти аргументировали повторное инициирование законопроекта, отозванного на фоне массовых протестов в марте 2023 года, тем, что зарубежные доноры увеличили тайное финансирование радикальных групп и партий в Грузии, несмотря на обещания о прозрачности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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секция интересов россии при посольстве швейцарии, грузия, россия, новости, политика