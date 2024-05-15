https://sputnik-georgia.ru/20240515/veto-preodoleno---zhenskikh-kvot-v-izbiratelnykh-spiskakh-partiy-v-gruzii-ne-budet-287928056.html
Вето преодолено – женских квот в избирательных списках партий в Грузии не будет
Вето преодолено – женских квот в избирательных списках партий в Грузии не будет
Sputnik Грузия
Инициативу оппозиционной партии "Гирчи" приняли благодаря поддержке парламентского большинства 15.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-15T16:42+0400
2024-05-15T16:42+0400
2024-05-15T17:16+0400
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ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на поправки, предусматривающие отмену гендерных квот при формировании партийных избирательных списков.Речь идет об отмене требования о том, чтобы как минимум каждый четвертый кандидат в депутаты в партийных избирательных списках был женщиной. Кроме того, сокращается минимально необходимое количество кандидатов в депутаты в партийном списке с 60 до 30. Инициированные депутатами от оппозиционной партии "Гирчи" поправки удалось принять благодаря поддержке депутатов от парламентского большинства. Парламент поддержал пакет законопроектов в ускоренном порядке во втором и третьем чтениях 4 апреля, а 18 апреля президент воспользовалась правом вето. За поддержку своей законодательной инициативы депутаты от "Гирчи" пообещали, что во время избрания председателя ЦИК будут ориентироваться на добросовестность и профессионализм кандидатов, а не руководствоваться своими личными интересами.Председатель и два новых члена Центризбиркома были избраны парламентом 16 апреля. Кандидатуру Георгия Каландаришвили на пост главы ЦИК поддержали все четыре депутата от партии "Гирчи", а кандидатуры Майи Заридзе и Георгия Шарабидзе на пост членов ЦИК поддержали по два депутата "Гирчи".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , парламент грузии
грузия, новости, политика, саломе зурабишвили , парламент грузии
Вето преодолено – женских квот в избирательных списках партий в Грузии не будет
16:42 15.05.2024 (обновлено: 17:16 15.05.2024)
Инициативу оппозиционной партии "Гирчи" приняли благодаря поддержке парламентского большинства
ТБИЛИСИ, 15 мая — Sputnik. Парламент Грузии преодолел вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на поправки, предусматривающие отмену гендерных квот при формировании партийных избирательных списков.
Речь идет об отмене требования о том, чтобы как минимум каждый четвертый кандидат в депутаты в партийных избирательных списках был женщиной. Кроме того, сокращается минимально необходимое количество кандидатов в депутаты в партийном списке с 60 до 30.
Инициированные депутатами от оппозиционной партии "Гирчи" поправки удалось принять благодаря поддержке депутатов от парламентского большинства. Парламент поддержал пакет законопроектов в ускоренном порядке во втором и третьем чтениях 4 апреля, а 18 апреля президент воспользовалась правом вето.
За поддержку своей законодательной инициативы депутаты от "Гирчи" пообещали, что во время избрания председателя ЦИК будут ориентироваться на добросовестность и профессионализм кандидатов, а не руководствоваться своими личными интересами.
Председатель и два новых члена Центризбиркома были избраны парламентом 16 апреля. Кандидатуру Георгия Каландаришвили на пост главы ЦИК поддержали все четыре депутата от партии "Гирчи", а кандидатуры Майи Заридзе и Георгия Шарабидзе на пост членов ЦИК поддержали по два депутата "Гирчи".