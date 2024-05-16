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Грузия пытается избежать "майданной технологии" госпереворота – российский политолог

Грузия пытается избежать "майданной технологии" госпереворота – российский политолог

Sputnik Грузия

"Майданная технология" не всегда повторяется со стопроцентной узнаваемостью – времена меняются, но факт, что события в Грузии имеют родственные корни с... 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T16:10+0400

2024-05-16T16:10+0400

2024-05-16T16:10+0400

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Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Ситуация в Грузии в связи с принятием закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Важно понимать, что эта технология применяется до полного удовлетворения той страны, которая хочет ее применить. Если один раз не получилось дожать до конца, то давайте применим второй раз. Если государство-мишень, в данном случае Грузия, пытается вывернуться из этой "майданной" ловушки, то надо придумать что-то новое", - заявил Егорченков.По словам эксперта, что в данном случае, это "что-то новое" и заключается в том, чтобы американский закон, который действует в США с 1938 года, преподнести как "российский" и внушить большинству, что это "зло", в то время как сами европейские страны рассматривают данный закон в своих парламентах.

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