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Погромы на французском архипелаге Новая Каледония
Погромы на французском архипелаге Новая Каледония
Sputnik Грузия
Французские власти ввели чрезвычайное положение на своей заморской территории – архипелаге Новая Каледония. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий... 16.05.2024, Sputnik Грузия
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В Новой Каледонии несколько дней продолжаются погромы – протестуют сторонники независимости острова. Они подожгли несколько машин, разбили витрины, разграбили предприятия и магазины. Как минимум четверо местных жителей, включая полицейского, в ходе столкновений погибли, еще несколько сотен пострадали. Для подавления беспорядков Париж направил дополнительные отряды полиции на остров.
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фото, мультимедиа, фотоленты, новости, в мире, новости в фотографиях, франция

Погромы на французском архипелаге Новая Каледония

17:11 16.05.2024 (обновлено: 17:30 16.05.2024)
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Французские власти ввели чрезвычайное положение на своей заморской территории – архипелаге Новая Каледония. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий беспорядков
В Новой Каледонии несколько дней продолжаются погромы – протестуют сторонники независимости острова. Они подожгли несколько машин, разбили витрины, разграбили предприятия и магазины.
Как минимум четверо местных жителей, включая полицейского, в ходе столкновений погибли, еще несколько сотен пострадали.
Для подавления беспорядков Париж направил дополнительные отряды полиции на остров.
© AFP 2024 / Delphine Mayeur

В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы.

В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы. - Sputnik Грузия
1/8
© AFP 2024 / Delphine Mayeur

В понедельник мирная демонстрация в столице Нумеа переросла в погромы.

© AFP 2024 / Theo Rouby

Были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили.

Были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили. - Sputnik Грузия
2/8
© AFP 2024 / Theo Rouby

Были сожжены и разграблены магазины, аптеки, АЗС и автомобили.

© AFP 2024 / Delphine Mayeur

Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей.

Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей. - Sputnik Грузия
3/8
© AFP 2024 / Delphine Mayeur

Пострадали сотни человек, в том числе десятки правоохранителей.

© AFP 2024 / Theo Rouby

Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли.

Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли. - Sputnik Грузия
4/8
© AFP 2024 / Theo Rouby

Четыре человека, включая 22-летнего жандарма, погибли.

© AFP 2024 / Theo Rouby

Французские власти ввели чрезвычайное положение.

Французские власти ввели чрезвычайное положение. - Sputnik Грузия
5/8
© AFP 2024 / Theo Rouby

Французские власти ввели чрезвычайное положение.

© AFP 2024 / Delphine Mayeur

По данным официального представителя кабмина Франции Приски Тевено, декрет о ЧС будет действовать 12 дней.

По данным официального представителя кабмина Франции Приски Тевено, декрет о ЧС будет действовать 12 дней. - Sputnik Грузия
6/8
© AFP 2024 / Delphine Mayeur

По данным официального представителя кабмина Франции Приски Тевено, декрет о ЧС будет действовать 12 дней.

© AFP 2024 / Delphine Mayeur

Участники беспорядков, среди которых много несовершеннолетних, протестовали из-за обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта, который предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.

Участники беспорядков, среди которых много несовершеннолетних, протестовали из-за обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта, который предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет. - Sputnik Грузия
7/8
© AFP 2024 / Delphine Mayeur

Участники беспорядков, среди которых много несовершеннолетних, протестовали из-за обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта, который предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.

© AFP 2024 / Delphine Mayeur

Протесты организованы сторонниками независимости острова, коренное население опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшего туда за последние 20 лет.

Протесты организованы сторонниками независимости острова, коренное население опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшего туда за последние 20 лет. - Sputnik Грузия
8/8
© AFP 2024 / Delphine Mayeur

Протесты организованы сторонниками независимости острова, коренное население опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшего туда за последние 20 лет.

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