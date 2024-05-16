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Погромы на французском архипелаге Новая Каледония

Погромы на французском архипелаге Новая Каледония

Sputnik Грузия

Французские власти ввели чрезвычайное положение на своей заморской территории – архипелаге Новая Каледония. Смотрите в фотоленте Sputnik снимки последствий... 16.05.2024, Sputnik Грузия

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В Новой Каледонии несколько дней продолжаются погромы – протестуют сторонники независимости острова. Они подожгли несколько машин, разбили витрины, разграбили предприятия и магазины. Как минимум четверо местных жителей, включая полицейского, в ходе столкновений погибли, еще несколько сотен пострадали. Для подавления беспорядков Париж направил дополнительные отряды полиции на остров.

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