Погромы на французском архипелаге Новая Каледония

В Новой Каледонии несколько дней продолжаются погромы – протестуют сторонники независимости острова. Они подожгли несколько машин, разбили витрины, разграбили предприятия и магазины. Как минимум четверо местных жителей, включая полицейского, в ходе столкновений погибли, еще несколько сотен пострадали. Для подавления беспорядков Париж направил дополнительные отряды полиции на остров.
Участники беспорядков, среди которых много несовершеннолетних, протестовали из-за обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта, который предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.
Участники беспорядков, среди которых много несовершеннолетних, протестовали из-за обсуждаемого в парламенте Франции законопроекта, который предусматривает предоставление избирательных прав для участия в местных выборах лицам, проживающим на территории Новой Каледонии более 10 лет.
Протесты организованы сторонниками независимости острова, коренное население опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшего туда за последние 20 лет.
Протесты организованы сторонниками независимости острова, коренное население опасается, что останется в меньшинстве, если правом голоса наделят часть европейского населения острова, переехавшего туда за последние 20 лет.