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День святости семьи в Грузии объявлен выходным

День святости семьи в Грузии объявлен выходным

Sputnik Грузия

День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Илией Вторым в 2014 году 16.05.2024, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. В связи с Днем святости семьи и уважения к родителям 17 мая 2024 года объявлен выходным днем, говорится в постановлении правительства Грузии от 15 мая, которое уже опубликовано в "Законодательном вестнике". День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". Постановление вступило в силу сразу после его опубликования. Согласно документу, административный орган вправе определять службы и сотрудников, на которые не будут распространяться праздничные дни, определенные постановлением. Так, действие постановления не распространяется на финансовые обязательства перед лицами, находящимися под надзором Национального банка Грузии, а также на деятельность, связанную с государственными закупками, и деятельность совета по разрешению споров, связанную с государственными закупками. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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