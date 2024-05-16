https://sputnik-georgia.ru/20240516/glavy-rossii-i-kitaya-podpisali-sovmestnoe-zayavlenie-287954158.html

Главы России и Китая подписали совместное заявление

Главы России и Китая подписали совместное заявление

Sputnik Грузия

По итогам переговоров Владимира Путина и Си Цзиньпина две страны обозначили совместные позиции по целому ряду направлений 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T17:54+0400

2024-05-16T17:54+0400

2024-05-16T18:15+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая – Sputnik. Москва и Пекин выступили с совместным заявлением об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.В документе говорится, что обе страны против попыток других государств использовать космос для вооруженной конфронтации. Стороны выступают за переговоры по договору о предотвращении размещения оружия в космосе. Еще одна цель – построение мира без химического оружия.Также РФ и КНР выступили против "гегемонистских попыток США изменить баланс сил в Северо-Восточной Азии за счет наращивания военной мощи и создания военных блоков и коалиций".Они выступили и против вмешательства внерегиональных сил в вопрос Южно-Китайского моря."США по-прежнему мыслят категориями "холодной войны" и руководствуются логикой блокового противостояния, ставя безопасность "узких групп" выше региональной безопасности и стабильности", – отмечено в документе.Оба государства – за повышение координации стран БРИКС на международных площадках и в целом за укрепление этого объединения. Будет совершенствоваться и ШОС, куда входят РФ и КНР, а Беларусь находится в процессе вступления в организацию.Кроме того, заявлено, что нужно укреплять потенциал ЮНЕСКО как универсального межправительственного гуманитарного форума.Решено и продвигать весь комплекс российско-китайских отношений "всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", которые вступают в новую эпоху. Продолжатся тесные контакты на высшем и высоком уровнях, связи на межправительственном и межрегиональных уровнях. Стороны "активно изучат вопрос открытия новых каналов сотрудничества".Китай и Россия будут также укреплять диалог по развитию технологий искусственного интеллекта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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