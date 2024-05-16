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Грузия и Турция подписали соглашение о взаимопонимании в сфере энергетики
Грузия и Турция подписали соглашение о взаимопонимании в сфере энергетики
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В Турции с официальным визитом находится грузинская делегация во главе с премьер-министром 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T19:34+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байракта подписали соглашение о взаимопонимании в сфере энергетики.Церемония подписания состоялась до начала совместной пресс-конференции правительства Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана. Кобахидзе находится в Турции с официальным визитом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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экономика, грузия, новости, турция
экономика, грузия, новости, турция
Грузия и Турция подписали соглашение о взаимопонимании в сфере энергетики
В Турции с официальным визитом находится грузинская делегация во главе с премьер-министром
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Первый вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили и министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байракта подписали соглашение о взаимопонимании в сфере энергетики.
Церемония подписания состоялась до начала совместной пресс-конференции правительства Грузии Ираклия Кобахидзе и президента Турции Реджеп Тайип Эрдогана.
Кобахидзе находится в Турции с официальным визитом.