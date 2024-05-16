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Ищенко: наступление России на севере, откровения Буданова и войска Эстонии на Украине
Ищенко: наступление России на севере, откровения Буданова и войска Эстонии на Украине
Sputnik Грузия
Запад не хочет, чтобы эстонские войска воевали с Россией на Украине, ему нужна война в прибалтийских странах 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T13:18+0400
2024-05-16T13:18+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко. Как продвигается наступление России в Харьковской области? Почему Украина не может начать переброску сил с правого берега Днепра на левый? Зачем Эстония и Литва хотят отправить своих солдат на Украину? Обо всем этом подробнее смотрите в видео.
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мультимедиа, видео, в мире, украина, эстония, литва, политика, россия, видео
мультимедиа, видео, в мире, украина, эстония, литва, политика, россия, видео
Ищенко: наступление России на севере, откровения Буданова и войска Эстонии на Украине
13:18 16.05.2024 (обновлено: 13:19 16.05.2024)
Запад не хочет, чтобы эстонские войска воевали с Россией на Украине, ему нужна война в прибалтийских странах
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал политолог Ростислав Ищенко.
Как продвигается наступление России в Харьковской области? Почему Украина не может начать переброску сил с правого берега Днепра на левый? Зачем Эстония и Литва хотят отправить своих солдат на Украину?
Обо всем этом подробнее смотрите в видео.