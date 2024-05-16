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Каладзе: основанная на традициях семья – это сильная Грузия
Каладзе: основанная на традициях семья – это сильная Грузия
Sputnik Грузия
Любовь к Родине начинается с семьи, уверен глава грузинской столицы 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T16:35+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Защищенная, неприкосновенная, основанная на традициях и ценностях семья – это сильная Грузия, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе в преддверии Дня святости семьи.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>> День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году и отмечается 17 мая. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". Постановление вступило в силу сразу после его публикации.По словам Каладзе, завтра в 12:00 священнослужители и прихожане соберутся в храме Кашвети на проспекте Руставели. После службы состоится праздничное шествие к патриаршему собору Святой Троицы, где также пройдет благодарственная служба. "Так что, у кого будет желание, можете приехать вместе с вашими семьями, детьми, внуками", – сказал Каладзе. В этом году 17 мая постановлением премьер-министра объявлен выходным днем. День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, тбилиси, каха каладзе, илия второй, грузинская мечта - демократическая грузия
Каладзе: основанная на традициях семья – это сильная Грузия
16:35 16.05.2024 (обновлено: 16:54 16.05.2024)
Любовь к Родине начинается с семьи, уверен глава грузинской столицы
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Защищенная, неприкосновенная, основанная на традициях и ценностях семья – это сильная Грузия, заявил генсек правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе в преддверии Дня святости семьи.
День святости семьи и уважения к родителям был учрежден Католикос-Патриархом Грузии Илией Вторым в 2014 году и отмечается 17 мая. Как отметил тогда Патриарх, семья – это "основа человечества и государства". Постановление вступило в силу сразу после его публикации.
"Как известно, 17 мая – День святости семьи. Семья – это то, на чем стоит наше государство. Защищенная, неприкосновенная, основанная на традициях и ценностях семья – это сильная Грузия. Любовь к Родине начинается с семьи", – сказал Каладзе.
По словам Каладзе, завтра в 12:00 священнослужители и прихожане соберутся в храме Кашвети на проспекте Руставели. После службы состоится праздничное шествие к патриаршему собору Святой Троицы, где также пройдет благодарственная служба.
"Так что, у кого будет желание, можете приехать вместе с вашими семьями, детьми, внуками", – сказал Каладзе.
В этом году 17 мая постановлением премьер-министра объявлен выходным днем.
День святости семьи и уважения к родителям был основан в Грузии после 2013 года, когда противники ЛГБТ-сообщества жестоко разогнали акцию против гомофобии. В результате их действий 17 мая 2013 года пострадали около 30 человек. С тех пор акции защитников ЛГБТ-сообщества проводились под серьезной охраной полиции, а День святости семьи стал широко отмечаемым праздником среди населения.