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Кобахидзе осудил покушение на премьер-министра Словакии

Кобахидзе осудил покушение на премьер-министра Словакии

Sputnik Грузия

Глава грузинского правительства назвал это преступление жестоким и безрассудным 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T12:26+0400

2024-05-16T12:26+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил нападение на своего словацкого коллегу Роберта Фицо, назвав это преступление жестоким и безрассудным. В Словакии неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Роберта Фицо. Покушение произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Премьера с ранениями в грудь и живот доставили в больницу. Стрелявший задержан, сообщили местные СМИ. По информации телеканала JoJ, в словацкого премьера стрелял 71-летний писатель. Новостной портал dennikn.sk сообщил, что нападавший родом из города Левице, расположенного в западной части страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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