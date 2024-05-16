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Кобахидзе осудил покушение на премьер-министра Словакии
Кобахидзе осудил покушение на премьер-министра Словакии
Sputnik Грузия
Глава грузинского правительства назвал это преступление жестоким и безрассудным 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T12:26+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил нападение на своего словацкого коллегу Роберта Фицо, назвав это преступление жестоким и безрассудным. В Словакии неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Роберта Фицо. Покушение произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Премьера с ранениями в грудь и живот доставили в больницу. Стрелявший задержан, сообщили местные СМИ. По информации телеканала JoJ, в словацкого премьера стрелял 71-летний писатель. Новостной портал dennikn.sk сообщил, что нападавший родом из города Левице, расположенного в западной части страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, словакия, тбилиси, роберт фицо, ираклий кобахидзе
Кобахидзе осудил покушение на премьер-министра Словакии
12:26 16.05.2024 (обновлено: 12:35 16.05.2024)
Глава грузинского правительства назвал это преступление жестоким и безрассудным
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе осудил нападение на своего словацкого коллегу Роберта Фицо, назвав это преступление жестоким и безрассудным.
В Словакии неизвестный несколько раз выстрелил в премьер-министра Роберта Фицо. Покушение произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы, где состоялось выездное заседание правительства страны. Премьера с ранениями в грудь и живот доставили в больницу. Стрелявший задержан, сообщили местные СМИ.
"Мы решительно осуждаем жестокое и безрассудное нападение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Наши мысли с ним и народом Словакии в это трудное время", – написал премьер Грузии в социальной сети X.
По информации телеканала JoJ, в словацкого премьера стрелял 71-летний писатель. Новостной портал dennikn.sk сообщил, что нападавший родом из города Левице, расположенного в западной части страны.