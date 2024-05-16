https://sputnik-georgia.ru/20240516/kto-iz-silneyshikh-dzyudoistov-gruzii-edet-na-chempionat-mira-v-abu-dabi-287930041.html

Кто из сильнейших дзюдоистов Грузии едет на чемпионат мира в Абу-Даби?

Кто из сильнейших дзюдоистов Грузии едет на чемпионат мира в Абу-Даби?

Sputnik Грузия

Индивидуальные соревнования на турнире завершатся 23 мая, а командные пройдут 24 мая 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T17:07+0400

2024-05-16T17:07+0400

2024-05-16T17:07+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Двенадцать грузинских дзюдоистов примут участие в чемпионате мира в Абу-Даби, который стартует 19 мая, среди них лучший дзюдоист мира по итогам 2023 года Тато Григалашвили, сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо. Индивидуальные соревнования на турнире завершатся 23 мая, а командные пройдут 24 мая. После чемпионата мира в Абу-Даби будет окончательно сформирован олимпийский рейтинг, согласно которому определятся участники главного спортивного события года в Париже. Состав сборной Грузии на ЧМ-2024: Мужчины: Женщины: Главные тренеры сборной – Лаша Гуджеджиани и Георгий Тенадзе. По итогам чемпионата мира 2023 года, который принимала Доха, сборная Грузии завоевала четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Несколько месяцев спустя из-за допингового скандала Майсурадзе дисквалифицировали на год от участия в соревнованиях. В апреле 2023 года Майсурадзе прошел тестирование, образцы которого были направлены в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Кельне (World Anti-Doping Agency – WADA). В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным. Он пропустит Олимпиаду в Париже в августе 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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федерация дзюдо грузии, спорт, грузия, новости, доха, париж, лука майсурадзе, тато григалашвили, важа маргвелашвили