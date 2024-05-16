https://sputnik-georgia.ru/20240516/kto-iz-silneyshikh-dzyudoistov-gruzii-edet-na-chempionat-mira-v-abu-dabi-287930041.html
Кто из сильнейших дзюдоистов Грузии едет на чемпионат мира в Абу-Даби?
Кто из сильнейших дзюдоистов Грузии едет на чемпионат мира в Абу-Даби?
Sputnik Грузия
Индивидуальные соревнования на турнире завершатся 23 мая, а командные пройдут 24 мая 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T17:07+0400
2024-05-16T17:07+0400
2024-05-16T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Двенадцать грузинских дзюдоистов примут участие в чемпионате мира в Абу-Даби, который стартует 19 мая, среди них лучший дзюдоист мира по итогам 2023 года Тато Григалашвили, сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо. Индивидуальные соревнования на турнире завершатся 23 мая, а командные пройдут 24 мая. После чемпионата мира в Абу-Даби будет окончательно сформирован олимпийский рейтинг, согласно которому определятся участники главного спортивного события года в Париже. Состав сборной Грузии на ЧМ-2024: Мужчины: Женщины: Главные тренеры сборной – Лаша Гуджеджиани и Георгий Тенадзе. По итогам чемпионата мира 2023 года, который принимала Доха, сборная Грузии завоевала четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую. Несколько месяцев спустя из-за допингового скандала Майсурадзе дисквалифицировали на год от участия в соревнованиях. В апреле 2023 года Майсурадзе прошел тестирование, образцы которого были направлены в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Кельне (World Anti-Doping Agency – WADA). В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным. Он пропустит Олимпиаду в Париже в августе 2024 года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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федерация дзюдо грузии, спорт, грузия, новости, доха, париж, лука майсурадзе, тато григалашвили, важа маргвелашвили
федерация дзюдо грузии, спорт, грузия, новости, доха, париж, лука майсурадзе, тато григалашвили, важа маргвелашвили
Кто из сильнейших дзюдоистов Грузии едет на чемпионат мира в Абу-Даби?
Индивидуальные соревнования на турнире завершатся 23 мая, а командные пройдут 24 мая
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Двенадцать грузинских дзюдоистов примут участие в чемпионате мира в Абу-Даби, который стартует 19 мая, среди них лучший дзюдоист мира по итогам 2023 года Тато Григалашвили, сообщили в пресс-службе Федерации дзюдо.
Индивидуальные соревнования на турнире завершатся 23 мая, а командные пройдут 24 мая. После чемпионата мира в Абу-Даби будет окончательно сформирован олимпийский рейтинг, согласно которому определятся участники главного спортивного события года в Париже.
Состав сборной Грузии на ЧМ-2024:
Георгий Сардалашвили (-60)
Георгий Джабниашвили (-90)
Этер Аскилашвили (-63 кг)
София Сомхишвили (+78 кг).
Главные тренеры сборной – Лаша Гуджеджиани и Георгий Тенадзе.
По итогам чемпионата мира 2023 года, который принимала Доха, сборная Грузии завоевала четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.
Впервые в истории чемпионатов мира по дзюдо в прошлом году состоялся грузинский финал в весовой категории до 90 кг. В финале встретились Лаша Бекаури и Лука Майсурадзе. Победителем встречи оказался Майсурадзе.
Несколько месяцев спустя из-за допингового скандала Майсурадзе дисквалифицировали на год от участия в соревнованиях.
В апреле 2023 года Майсурадзе прошел тестирование, образцы которого были направлены в лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством в Кельне (World Anti-Doping Agency – WADA). В пробе дзюдоиста было обнаружено вещество остарин, которое считается запрещенным. Он пропустит Олимпиаду в Париже в августе 2024 года.