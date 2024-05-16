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Москве и Тбилиси нужно начать прямой диалог – итоги Форума Грузинской общины России

Москве и Тбилиси нужно начать прямой диалог – итоги Форума Грузинской общины России

Sputnik Грузия

В ежегодном мероприятии приняли участие руководители грузинских диаспорных организаций из разных регионов России 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T09:48+0400

2024-05-16T09:48+0400

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Участники Форума Грузинской общины России обратятся к правительствам РФ и Грузии с призывом о необходимости начала прямого диалога между странами для решения ряда накопившихся вопросов, заявил президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии (ФГНКА) Давид Цецхладзе в беседе со Sputnik Грузия. В Москве завершился четвертвый по счету ежегодный Форум Грузинской общины России, проходивший с 12 по 14 мая 2024 года. В ежегодном мероприятии приняли участие руководители грузинских диаспорных организаций из разных регионов России, а также активные представители соотечественников из разных городов и представители других общественных организаций. Цель форума – обсуждение проблем и перспектив грузинских соотечественников. "Обычно мы называем это мероприятие "Голосом грузинской диаспоры России", потому что эти руководители диаспор представляют голос наших людей из разных регионов и городов. Мы обсуждаем проделанную работу в течение года, от форума к форуму, а также накопленные проблемы, которые пора решать", – отметил Цецхладзе. По информации главы ФГНКА, среди обсуждаемых вопросов были миграционные проблемы соотечественников в получении грузинского гражданства, что, по его словам, остро обсуждается между грузинами, проживающими в России, которым часто отказывают в присвоении грузинского гражданства.Таким образом, участники форума приняли решение обратиться к правительствам Грузии и России в целях решения вопросов, волнующих грузинскую диаспору. В частности, в обращении к грузинскому правительству отмечены такие вопросы, как Что касается содержания обращения к правительству России, диаспора заявила:По словам Цецхладзе, сейчас ведется юридическая корректировка документа, после чего он будет направлен правительствам Грузии и России. Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузино-российские отношения, давид цецхладзе, григорий карасин, политика, новости, грузия, москва, тбилиси, общество, россия, правительство грузии, правительство россии