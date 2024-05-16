Москве и Тбилиси нужно начать прямой диалог – итоги Форума Грузинской общины России
09:48 16.05.2024 (обновлено: 11:25 16.05.2024)
© Сourtesy of David TsetskhladzeГлава Грузинской диаспоры Грузии в России Давид Цецхладзе
© Сourtesy of David Tsetskhladze
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В ежегодном мероприятии приняли участие руководители грузинских диаспорных организаций из разных регионов России
ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Участники Форума Грузинской общины России обратятся к правительствам РФ и Грузии с призывом о необходимости начала прямого диалога между странами для решения ряда накопившихся вопросов, заявил президент Федеральной грузинской национально-культурной автономии (ФГНКА) Давид Цецхладзе в беседе со Sputnik Грузия.
В Москве завершился четвертвый по счету ежегодный Форум Грузинской общины России, проходивший с 12 по 14 мая 2024 года.
"Участники форума единогласно проголосовали за то, чтобы представители власти Грузии и России приступили к прямому диалогу для решения тех проблем, которые накопились за эти десятилетия. И их очень срочно надо решать, учитывая ситуацию в мире и в регионе", – сказал Цецхладзе.
В ежегодном мероприятии приняли участие руководители грузинских диаспорных организаций из разных регионов России, а также активные представители соотечественников из разных городов и представители других общественных организаций.
Цель форума – обсуждение проблем и перспектив грузинских соотечественников.
"Обычно мы называем это мероприятие "Голосом грузинской диаспоры России", потому что эти руководители диаспор представляют голос наших людей из разных регионов и городов. Мы обсуждаем проделанную работу в течение года, от форума к форуму, а также накопленные проблемы, которые пора решать", – отметил Цецхладзе.
© Courtesy of Federal Georgian national-cultural autonomy in RussiaПрезидент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
Президент Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России и глава Фонда ВРГО Давид Цецхладзе
© Courtesy of Federal Georgian national-cultural autonomy in Russia
По информации главы ФГНКА, среди обсуждаемых вопросов были миграционные проблемы соотечественников в получении грузинского гражданства, что, по его словам, остро обсуждается между грузинами, проживающими в России, которым часто отказывают в присвоении грузинского гражданства.
Таким образом, участники форума приняли решение обратиться к правительствам Грузии и России в целях решения вопросов, волнующих грузинскую диаспору.
В частности, в обращении к грузинскому правительству отмечены такие вопросы, как
необходимость безусловного присвоения грузинского гражданства соотечественникам без экзаменов
продление закона по сохранению гражданства
решение проблем с очередями в консульстве Секции интересов Грузии при посольстве Швейцарии в РФ
необходимость создания программы интеграции соотечественников из разных стран в Грузию
необходимость расширить государственную программу по бесплатному обучению грузинскому языку и литературе для соотечественников в формате онлайн.
Что касается содержания обращения к правительству России, диаспора заявила:
о необходимости полностью снять визовый режим для граждан Грузии в РФ
о создании системы патента для трудоустройства граждан Грузии в РФ
о возвращении исторического павильона Грузия на ВДНХ
о создании совместной рабочей группы по изучению и решению вопросов, связанных с перезахоронением грузинских царей из Астрахани в Грузию.
По словам Цецхладзе, сейчас ведется юридическая корректировка документа, после чего он будет направлен правительствам Грузии и России.
Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Однако представители "Грузинской мечты", которая пришла к власти по итогам парламентских выборов в октябре 2012 года, назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ.
Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч представителя грузинского премьера по связям с РФ и главы комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, проходящих в Праге.
Формат пражских переговоров был запущен в декабре 2012 года, после смены власти в Грузии. Стороны в ходе встреч обсуждают вопросы, связанные с торговлей, туризмом, гуманитарные вопросы. Одним из главных результатов переговоров стало снятие эмбарго на грузинские товары в 2013 году.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.