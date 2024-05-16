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Почему главы МИД Европы приехали в Грузию из-за закона об "иноагентах" – эксперт
Почему главы МИД Европы приехали в Грузию из-за закона об "иноагентах" – эксперт
Sputnik Грузия
Запад пытается "сбить" Грузию с орбиты развития как независимого и суверенного государства 16.05.2024, Sputnik Грузия
2024-05-16T16:41+0400
2024-05-16T16:41+0400
2024-05-16T16:56+0400
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Только так можно объяснить такое беспокойство и поспешный приезд в страну европейских глав МИД в Тбилиси, с учетом того, что во Франции в первом чтении был принят аналогичный закон, считает политолог Дмитрий Егорченков.Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Ситуация в Грузии в связи с принятием закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Представитель Бундестага должен был бы поехать в Париж – это ближе. Ведь парламент Франции принял аналогичный закон в первом чтении и у себя. Но нет. Нужно вмешаться во внутренние дела Грузии, которая начала выходить на траекторию суверенного государственного развития, "сбить" с этой траектории", – заявил Егорченков.
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мультимедиа, видео, грузия, новости, политика, франция, европа, тбилиси, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео-новости из грузии, видео
мультимедиа, видео, грузия, новости, политика, франция, европа, тбилиси, пресс-центр, законопроект об иноагентах, видео-новости из грузии, видео
Почему главы МИД Европы приехали в Грузию из-за закона об "иноагентах" – эксперт
16:41 16.05.2024 (обновлено: 16:56 16.05.2024)
Запад пытается "сбить" Грузию с орбиты развития как независимого и суверенного государства
Только так можно объяснить такое беспокойство и поспешный приезд в страну европейских глав МИД в Тбилиси, с учетом того, что во Франции в первом чтении был принят аналогичный закон, считает политолог Дмитрий Егорченков.
Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Ситуация в Грузии в связи с принятием закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Представитель Бундестага должен был бы поехать в Париж – это ближе. Ведь парламент Франции принял аналогичный закон в первом чтении и у себя. Но нет. Нужно вмешаться во внутренние дела Грузии, которая начала выходить на траекторию суверенного государственного развития, "сбить" с этой траектории", – заявил Егорченков.