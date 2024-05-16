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Почему главы МИД Европы приехали в Грузию из-за закона об "иноагентах" – эксперт

Почему главы МИД Европы приехали в Грузию из-за закона об "иноагентах" – эксперт

Sputnik Грузия

Запад пытается "сбить" Грузию с орбиты развития как независимого и суверенного государства 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T16:41+0400

2024-05-16T16:41+0400

2024-05-16T16:56+0400

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Только так можно объяснить такое беспокойство и поспешный приезд в страну европейских глав МИД в Тбилиси, с учетом того, что во Франции в первом чтении был принят аналогичный закон, считает политолог Дмитрий Егорченков.Об этом он заявил в ходе видеомоста на тему "Ситуация в Грузии в связи с принятием закона об "иноагентах", который состоялся в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Представитель Бундестага должен был бы поехать в Париж – это ближе. Ведь парламент Франции принял аналогичный закон в первом чтении и у себя. Но нет. Нужно вмешаться во внутренние дела Грузии, которая начала выходить на траекторию суверенного государственного развития, "сбить" с этой траектории", – заявил Егорченков.

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