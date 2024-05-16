https://sputnik-georgia.ru/20240516/premer-ministr-gruzii-otpravilsya-v-turtsiyu-287945432.html

Премьер-министр Грузии отправился в Турцию

Премьер-министр Грузии отправился в Турцию

Sputnik Грузия

Глава грузинского правительства встретится с лидером Турции 16.05.2024, Sputnik Грузия

2024-05-16T13:29+0400

2024-05-16T13:29+0400

2024-05-16T13:39+0400

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ираклий кобахидзе

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ТБИЛИСИ, 16 мая — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отправился в Турцию с официальным визитом, где пройдут встречи на высшем уровне, говорится в сообщении администрации правительства.Все новости Грузии читайте на странице Sputnik в Дзен>>По данным администрации, премьер-министр Грузии встретится с президентом Турции Рейджепом Тайпом Эрдоганом как в двустороннем, так и в расширенном форматах Также запланированы и совместные заявления глав государств для СМИ.Грузия и Турция – стратегические партнеры. Страны установили дипломатические отношения 21 мая 1992 года.Страны активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов, в частности в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор.Кроме того, Грузия и Турция являются участниками международного проекта – Средний коридор. Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Внешнеторговый оборот с соседней страной в январе-марте 2024 года составил 721,7 миллиона долларов, что составляет 15,4% от общего торгового оборота Грузии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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